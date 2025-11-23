Ķekavā un Ziedonī veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas
Ķekavas novadā divās vietās veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas - Ķekavā, Gaismas ielā, un Ziedonī, Silmalas ielā, ziņo novada pašvaldība.
Novadā tiek veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas divās vietās – Ķekavā, Gaismas ielā, un Ziedonī, Silmalas ielā. Izmaiņas īstenotas satiksmes drošības uzlabošanas nolūkā, un tās ietver gan ceļa zīmju demontāžu un pārvietošanu, gan jaunu zīmju uzstādīšanu.
Gaismas ielā, Ķekavā, tiek veikta satiksmes organizācijas aktualizācija. Tiks demontētas sekojošas ceļa zīmes: Nr. 323 “Maksimālā ātruma ierobežojums 50 km/h”
Nr. 323 “Maksimālā ātruma ierobežojums 70 km/h”
Nr. 330 “Visi ierobežojumi beidzas”
Nr. 519 “Apdzīvotas vietas sākums”
Nr. 520 “Apdzīvotas vietas beigas”
Silmalas ielā, Ziedonī, tiek īstenotas satiksmes drošības uzlabošanas izmaiņas, pamatojoties uz apstiprināto satiksmes organizācijas shēmu, nosakot vienotu ātruma ierobežojumu – 30 km/h zona.
Pašvaldība aicina autovadītājus sekot satiksmes regulējošajām zīmēm un būt uzmanīgiem, pārvietojoties minētajās teritorijās.