SM plāno ietaupīt aptuveni 200 000 eiro gadā, samazinot LVC pašvaldību autoceļu uzturēšanas pārbaužu biežumu
Satiksmes ministrija (SM) plāno ietaupīt aptuveni 200 000 eiro gadā, samazinot VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) pašvaldību autoceļu uzturēšanas pārbaužu biežumu, izriet no SM sagatavotā noteikuma projekta, kas nodots saskaņošanai Tiesību aktu portālā.
SM skaidro, ka līdz šim LVC pārbaudes katrā pašvaldībā veica vismaz vienu reizi gadā, kuru laikā tostarp tiek apsekoti pašvaldību autoceļi un vizuāli novērtētas tajos redzamās neatbilstības normatīvu un obligāto standartu prasībām.
Savukārt turpmāk plānots noteikt, ka LVC veiks pašvaldību autoceļu uzturēšanas pārraudzību vismaz vienu reizi trīs gados, bet pašvaldību tiltu vispārīgo inspekciju vismaz vienu reizi gadā, izņemot pilsētu tiltus, gājēju un velosipēdu tiltus.
Savukārt no jauna uzbūvētiem pašvaldību tiltiem un pašvaldību tiltiem, kuriem veikta pārbūve, pastiprinot nesošās konstrukcijas, tiltu vispārīgo inspekciju pēc pieņemšanas ekspluatācijā LVC pirmo reizi varētu veikt pēc desmit gadiem.
SM atzīmē, ka, samazinot pašvaldību autoceļu uzturēšanas pārraudzības biežumu un apmēru, SM provizoriskais ietaupījums būtu ap 200 000 eiro gadā.
Ņemot vērā, ka ir nepieciešami gan redakcionāli, gan saturiski grozījumi, SM izstrādāja jaunu noteikumu projektu par pašvaldību autoceļu uzturēšanas pārraudzības kārtību.
LVC izveidota 2004. gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.