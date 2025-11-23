Arī šoziem Esplanādē būs publiskā slidotava.
Runā Rīga
Šodien 12:18
Arī šoziem Esplanādē būs pieejama publiskā slidotava, informē Rīgas dome.
Plānots, ka slidotava Esplanādē darbosies no 1. decembra līdz 1. martam. Slidotavas darbību var ietekmēt laika apstākļi.
Arī šogad būs pieejama slidu noma ar lielāku slidu pāru skaitu. Slidotavas plānotais darba laiks darba dienās būs no plkst. 11 līdz 22 ar tehniskajām pauzēm ledus atjaunošanai.
Brīvdienās slidotava varētu darboties no plkst. 9 līdz 22.
Savukārt Vecgada vakarā slidotavas plānotais darba laiks ir līdz plkst. 2 naktī.
Kā liecina arhīvā pieejamā informācija, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta izsludinātajā iepirkumā par slidotavas izveidi pērn uzvarēja personu apvienība "ABMxAVIAN". Slidotavas kopējās izmaksas trīs sezonām ir 649 731 eiro.