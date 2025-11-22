Pieciem mirušiem gulbjiem konstatēta augsti patogēnā putnu gripa H5N1
Vakar, 21. novembrī, laboratoriski apstiprināti pieci jauni augsti patogēnās putnu gripas H5N1 gadījumi mirušiem gulbjiem, kas atrasti Cēsu novada Mārsnēnu un Priekuļu pagastos, Līvānu novada Jersikas pagastā, Ķekavas novada Ķekavas pagastā un Balvu novada Susāju pagastā, ziņo Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).
PVD atgādina, ka pirms nedēļas augsti patogēnā putnu gripa tika konstatēta arī mājputnu novietnē Dienvidkurzemes novada Durbes pagastā, bet šī gada pavasarī - mājputnu novietnē Ogres novada Birzgales pagastā.
2025. gadā uz augsti patogēno putnu gripu laboratoriski izmeklēti 78 mirušu savvaļas putnu paraugi un 18 no tiem bijuši pozitīvi. Turklāt visi augsti patogēnās putnu gripas gadījumi mirušiem savvaļas putniem konstatēti tieši rudenī - laika posmā no septembra līdz novembra vidum visā Latvijas teritorijā nevis kādā konkrētā reģionā.
Ņemot vērā augsti patogēnās putnu gripas izplatību, PVD brīdina – neievērojot biodrošības pasākumus, būtiski pieaug slimības ievazāšanas riski mājputnu novietnē, kas noved pie neizbēgamas saslimušo putnu nāves un pārējā ganāmpulka likvidēšanas!
Lai pasargātu no saslimšanas ar augsti patogēno putnu gripu, mājputni jātur, jābaro un jādzirdina tikai slēgtās telpās vai teritorijā ar ūdensnecaurlaidīgu jumtu, lai nepieļautu saskari ar savvaļas putniem. Šī paša iemesla dēļ arī mājputnu pastaigu laukumiem ir jābūt norobežotiem un tos aizliegts izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs, izņemot mākslīgi izveidotas, norobežotas ūdenstilpnes, kuras izmanto tikai mājas ūdensputnu sugām.
Tāpat jāraugās, lai putnu novietnei nepiekļūst nepiederošas personas; tiktu lietots darba vai maiņas apģērbs un apavi personām, kuras nonāk kontaktā ar putniem; barojot un dzirdinot mājputnus, netiktu izmantots virszemes ūdenstilpēs iegūts ūdens; barības un pakaišu uzglabāšanas vietai nevarētu piekļūt savvaļas putni.
Par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, nekavējoties jāziņo veterinārārstam vai PVD.
Augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga augsta mirstība. Sevišķi bīstamās infekcijas slimības klīniskās pazīmes putniem ir pēkšņa un strauja slimības norise, nespēks, atteikšanās no barības, izspūrušas spalvas, grīļīga gaita, smakšana un nobeigšanās.
Vīrusa izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem, piemēram, piekļūstot dīķiem un citām ūdenstilpnēm. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu barību vai priekšmetiem (apaviem, apģērbu, inventāru), uz kuriem nonācis vīruss.
Aicinām iedzīvotājus ziņot par atrastiem mirušiem savvaļas putniem, īpaši – ūdensputniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju 67027402 vai informējot tuvāko PVD pārvaldi. Ziņojot, lūdzam precīzi aprakstīt putna līķa atrašanās vietu vai nosaukt koordinātes. Jāpiebilst, ka laboratoriskai izmeklēšanai uz putnu gripu ir derīgs putna līķis ar galvu un neskartiem iekšējiem orgāniem, tāpēc aicinām ziņot tikai par tādiem savvaļas putniem, kurus nav jau sabojājuši (apgrauzuši, izvazājuši) dzīvnieki vai citi putni.
Par laboratoriskai izmeklēšanai nederīgu savvaļas putnu līķu savākšanu un apkārtnes sakopšanu ir atbildīga pašvaldība.