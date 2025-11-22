Jaunnedēļ Daugavpilī sāksies Ziemassvētku gaidīšanas laiks
Sākoties Adventes laikam, 29. novembrī tiks iedegta pirmā svece pilsētas lielajā Adventes vainagā, bet 30. novembrī tūkstošiem gaismiņās iemirdzēsies pilsētas galvenā Ziemassvētku egle.
Šogad pilsētas svētku vizuālais noformējums veidots, iedvesmojoties no grāmatas “Mazais princis”.
Svētku vadmotīvu caurvij centrālā frāze – “Tu esi atbildīgs par to, ko esi pieradinājis”. Noformējuma koncepcija balstās uz “Mazā prinča” ideju, ka katra saikne ar cilvēku, domu vai ieceri ir kā pieradināšanas process, kas prasa apzinātu un iejūtīgu atbildību.
Sestdien, 29. novembrī, plkst. 16.00 cilvēki tiek aicināti uz svētbrīdi kopā ar Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes priesteri, Daugavpils dekanāta dekānu Mārtiņu Klušu un Vienības nama sieviešu kora “Rūta” dziedātājām, lai iedegtu pirmo sveci pilsētas lielajā Adventes vainagā.
Savukārt svētdien, 30. novembrī, plkst. 17.00 Vienības laukumā mazie un lielie daugavpilieši un pilsētas viesi tiek aicināti piedzīvot pilsētas galvenās svētku egles iedegšanas mirkli. Egles iedegšanu Daugavpilī papildinās Vienības nama vokālās studijas “Pērlītes” mazie dziedātāji (vadītāja Iveta Ustinskova), enerģiskā rūķu Zumbas komanda (vadītāja Nataļja Križanovska), Meža rūķu mazais orķestris (vadītājs Lauris Amantovs) un solists Laimis Rācenājs. Visi šie brīnišķīgie mākslinieki apvienosies vienā notikumā, kurā galvenās lomas spēlēs Mazais princis, Lapsa un Roze.
Pasākumu organizē Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams”, atbalsta Daugavpils valstspilsētas pašvaldība.
Pasākuma laikā notiks filmēšana un fotografēšana publicitātes un vēsturiskajām vajadzībām.