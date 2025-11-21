Brīvdienas solās būt saulainas
Sestdien un svētdien Latvijas lielākajā daļā spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Naktī uz sestdienu daudzviet īslaicīgi līs un snigs, uz autoceļiem veidosies apledojums. Dienas laikā vietām Kurzemē un Vidzemē gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Svētdien nokrišņi prognozēti galvenokārt tikai Kurzemē.
Brīvdienās piekrastē brīžiem gaidāmas vēja brāzmas līdz 15-17 metriem sekundē. Debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra nakts un rīta stundās pazemināsies līdz 0..-6 grādiem, bet piekrastē saglabāsies siltums līdz +2..+6 grādiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs 0..+5 grādi, piekrastē - līdz +7 grādiem.
Pirmdien no dienvidaustrumiem tuvosies ciklons un sniega mākoņi, nokrišņi galvenokārt skars Latvijas austrumu daļu. Arī nākamās nedēļas turpinājumā brīžiem iespējams sniegs un lietus. Dzestrākajās naktīs gaisa temperatūra vietām noslīdēs zem -5 grādiem.