Naktī gaidāms neliels sniegs - ceļi būs slideni
Naktī uz piektdienu Latvijas lielākajā daļā gaidāmi nokrišņi - galvenokārt neliels sniegs, prognozē sinoptiķi.
Autoceļi kļūs slideni. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, kas pāries dienvidu, dienvidrietumu vējā. Minimālā gaisa temperatūra būs +1..-2 grādi.
Piektdien daudzviet valstī starp mākoņiem uzspīdēs saule. Vietām īslaicīgi snigs un līs, Kurzemē gaidāmi plašāki nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra būs 0..+4 grādi, Kurzemes rietumos līdz +6 grādiem.
Dažviet piekrastē dienvidu, dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, bet piektdienas vakarā Kurzemes rietumkrastā gaidāmas ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē.
Rīgā naktī gaidāms neliels slapjš sniegs, dienā būtiski nokrišņi netiek prognozēti un dažbrīd uzspīdēs saule. Pūšot mērenam dienvidu vējam, gaisa temperatūra svārstīsies starp nulli un +3 grādiem.