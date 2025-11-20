NMPD pasniedzis augstākos dienesta apbalvojumus
Augsti novērtējot rīcībā apliecinātu izcilību, profesionalitāti, atbildību un personisko ieguldījumu, kas ļauj tiekties uz visaugstāko standartu izpildi, NMPD valsts svētku ...
NMPD izcilākajiem darbiniekiem piešķīris augstākos dienesta apbalvojumus. FOTO
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) valsts svētku laikā godinājis darbiniekus un sadarbības partnerus par izcilību, profesionalitāti, atbildību un personīgo ieguldījumu, pasniedzot dienesta augstākos apbalvojumus.
Šogad apbalvojumi piešķirti 58 darbiniekiem no Rīgas, Jēkabpils, Valmieras, Daugavpils, Kuldīgas un Jelgavas brigāžu atbalsta centriem, no dienesta Specializētās medicīnas centra un citām struktūrvienībām. Apbalvoto vidū ir brigāžu mediķi, dispečeri, operatīvo transportlīdzekļu vadītāji, kā arī administratīvo un atbalsta funkciju veicēji, kuru darbs bieži paliek neredzams, bet bez kuru veikuma dienesta darbība un attīstība nebūtu iespējama.
Kā svinīgajā apbalvošanas ceremonijā uzvēra NMPD direktore Liene Cipule: “Mēs lepojamies ar katru no kolēģiem, kurš ar pašaizliedzību un degsmi ik dienu strādā dienesta misijai – glābt un saglabāt cilvēku dzīvības. Apbalvojums ir liels gods un vienlaikus tas apliecina arī katra darbinieka lielo atbildību, strādājot Latvijas iedzīvotāju labā”.
Vairāki dienesta apbalvojumi piešķirti, izceļot un atzinīgi novērtējot spēju rīkoties ātri un profesionāli sarežģītu izsaukumu laikā. Tā, piemēram, atzinību par neatlaidību, ticības spēku un komandas garu saņēma divu brigāžu komandas, kas izsaukuma vietā teju triju stundu garumā kopīgi cīnījās par kāda cilvēka dzīvību pēc aizrīšanās ar svešķermeni. Ar atzinību novērtēta mediķu profesionalitāte un ātra rīcība, pieņemot dzemdības sarežģītā situācijā pa ceļam uz slimnīcu operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī, kas ļāva veiksmīgi novērst dzīvības draudus māmiņai un jaundzimušajam bērniņam.
Tāpat augsti novērtēts brigāžu mediķu darbs sabiedrības izglītošanā, ārpus darba ar interesi un augstu motivāciju dodoties uz skolām, lai stāstītu par dienesta darbu un runātu ar bērniem un jauniešiem par pirmās palīdzības nozīmi cilvēku dzīvību glābšanā, kopā arī praktiski darbojoties. Savukārt par pašaizliedzību godināti brigāžu mediķi, kas pavisam nesen atgriezās no vizītes Ukrainā, kur viņiem bija iespēja diennakti pavadīt medicīnas punktā piefrontes līnijā, lai mācītos, strādātu un gūtu nenovērtējamu pieredzi, kas tik nozīmīga ir Latvijai.
Apbalvoto vidū ir arī darbinieki, kuri ar augstu profesionalitāti un sirdsdegsmi dienestā rūpējas par medicīniskās kvalitātes jautājumiem, par brigāžu materiāltehnisko un transporta nodrošinājumu un citu jaunu, ļoti sarežģītu procesu ieviešanu dienestā, piemēram, pašaizsardzības līdzekļu ieviešanu, informācijas tehnoloģiju attīstību operatīvo un atbalsta procesu nodrošināšanai. Tāpat apbalvojumi pasniegti par mūža ieguldījumu, apliecinot visdziļāko cieņu un atzinību tiem dienesta darbiniekiem, kuru nostrādāto darba gadu stāžs neatliekamajā medicīnā sasniedz pat 46 gadus un kuri ar savu izcilo darbu un nozīmīgo devumu ik dienu ir iedvesmas avots arī jaunajiem kolēģiem.
Par nozīmīgu ieguldījumu un profesionālu atbalstu starpinstitūciju sadarbībā palīdzības sniegšanai pacientiem Latvijā un ārvalstīs, apbalvojumi piešķirti arī sadarbības partneriem no Nacionālā veselības dienesta un Nacionālā Psihiskās veselības centra.