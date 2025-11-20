Uz nepilnu mēnesi Valkā divi reģionālo autobusu reisi tiks pielāgoti vilciena izmaiņām.
Novadu ziņas
Šodien 12:18
No šī gada 21. novembra līdz 13. decembrim līdz ar infrastruktūras remontdarbiem un izmaiņām vilcienu reisos Rīga–Lugaži būs izmaiņas arī divos reģionālo autobusu maršruta Valka–Lugažu stacija–Valka reisos, salāgojot autobusu un vilcienu reisus Lugažu stacijā.
Lai pasažieriem nodrošinātu iespēju no Valkas tikt līdz stacijai “Lugaži” un paspēt uz vilcienu, kas aties plkst. 5.38, kā arī no stacijas “Lugaži” vakarā ērti nokļūt Valkā, būs izmaiņas arī divu reģionālas nozīmes maršruta nr. 3034 Autoosta–Lugažu stacija–Autoosta reisu uzsākšanas laikos – autobuss rīta reisā no Valkas autoostas izbrauks plkst. 5.09 un Lugažu stacijā būs plkst. 5.35, savukārt vakarā pēc vilciena pienākšanas Lugažu stacijā no tās izbrauks plkst. 21.04 (vakar reisā autobuss no Valkas autoostas izbrauks līdzšinējā laikā).
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajā autobusu maršrutā nodrošina SIA “VTU Valmiera”.