Dobeles 1. vidusskola saņem dāvanu - sniegbaltu karoga mastu
Latvijas 107. dzimšanas dienas priekšvakarā Dobeles 1. vidusskolas saime pie skolas ēkas ar īpašu prieku un lepnumu Latvijas karogu pacēla 8 metrus augstajā karogu mastā, kas bija kā dāvana uzvarētājiem no Laivu un karogu mastu fabrikas AMBERLAT , kas jau oktobra mēnesī izglītības iestādēm bija izsludinājusi video sižetu konkursu “Mana Latvija – Mans karogs”.
Konkursā ar lielu degsmi un azartu iesaistījās Dobeles 1. vidusskolas visu 3. klašu skolēni un audzinātājas, izveidojot video sižetu – stāstu par Latvijas karogu, kurā tika iesaistīti teju 100 skolēni, tā teikt skolotāji – režisori, skolotāji – video operatori.
Dalība konkursā bija uzvaras vērta, kas sniedza gandarījumu par veikumu un īpašas sajūtas visam skolas kolektīvam, kas 14. novembrī pie skolas ēkas, skanot Latvijas valsts himnai “Dievs, svētī Latviju!” svinīgi augstajā, cēlajā un sniegbaltajā karoga mastā pacēla sarkanbaltsarkano karogu.
Pasākumā lepnumu par skolas sasniegumu pauda arī Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Edgars Gaigalis, savukārt Dobeles 1. vidusskolas direktore Sarmīte Šulte izteica pateicību pedagogiem par ieguldīto darbu, kas vainagojies ar prieku un lepnumu visai skolas saimei.
Pēc konkursa noslēguma savas emocijas pauž paši konkursa organizētāji: “Konkursam kopumā no visas Latvijas tika iesūtītas 39 īsfilmas un video sižeti. Simtiem skolēnu un skolotāju ar mirdzumu acīs un siltumu sirdīs tā stāstīja par savu Latviju. Šie darbi lika apstāties mūsu ikdienai, lika apklust un klausīties — klausīties bērnu balsīs, kas ar patiesu mīlestību runā par zemi, par karogu, par to, kas mums visiem ir svēts. Katrs iesūtītais video bija kā vēja dvesma, kas ceļ mūsu sarkanbaltsarkano karogu vēl augstāk. Tas raisīja sajūsmu, lepnumu un pat saviļņojuma asaras. Mūsu skolu jaunieši ir īsti Latvijas patrioti, un viņu darbi pierāda — Latvijas nākotne ir drošās, gaismas pilnās rokās.”