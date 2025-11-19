Bijušajam Olaines vicemēram Vurčam uzrādīta apsūdzība par nepatiesu ziņu sniegšanu CVK
Bijušajam Olaines vicemēram, tagad deputātam Andrim Vurčam (SV/AJ) uzrādīta apsūdzība par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK), trešdien ziņo Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".
Saskaņā ar raidījuma vēstīto, ir zināms, ka Vurčs nav ieguvis vidējo izglītību Olaines 1. vidusskolā, kā to bija norādījis CVK. Līdz ar to viņš ir sniedzis nepatiesas ziņas ne vien valsts institūcijai, bet arī vēlētājiem.
Uz jautājumu, vai viņš piekrīt uzrādītajai apsūdzībai, Vurčs raidījumam atbildēja, ka nezina.
Arī uz jautājumu, vai neplāno nolikt deputāta mandātu, viņš atbildēja, ka nezina, aicinot prasīt advokātam. Savukārt uz norādi, ka šāds lēmums ir jāpieņem viņam pašam, Vurčs atzina, ka par to domās.
Pierīgas prokuratūras prokurore Evija Novikova raidījumu informēja, ka "pierādījumu ir savākts tik, lai valsts apsūdzībai būtu pamats saukt personu pie kriminālatbildības pēc konkrētā Krimināllikuma panta. Un, kā pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, tad vidējo izglītību Vurčs Olaines 1. vidusskolā nav ieguvis."
Ja ar tiesas lēmumu tiks pierādīta deputāta vaina, deputāta krēsls būs jāatbrīvo.
Vasarā pēc ziņām par Vurča izglītību mediju un policijas redzeslokā nonāca arī cits "Suverēnās varas"/"Apvienības jaunlatvieši" deputāts no Olaines novada domes - Andrejs Lukaševics. Taču, tā kā šajā gadījumā jau bija iestājies noilgums, policija atteica uzsākt kriminālprocesu, ziņo "Panorāma".
Kā vēstīts, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija vērsās Valsts policijā, lūdzot izvērtēt iespējamu nepatiesu ziņu sniegšanu CVK par Vurča izglītību.
Pašvaldības domes vēlēšanu likums nosaka, ka domes deputātu kandidāti, kuri kandidāta deklarācijā snieguši par sevi apzināti nepatiesas ziņas, ir saucami pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 272.pantu, bet ievēlēšanas gadījumā attiecīgajam domes deputātam anulējams arī deputāta mandāts, norāda ministrijā.
Vurča bijušie skolasbiedri apšauba viņa sniegtās ziņas par Olaines 1.vidusskolā iegūto vidējo izglītību. Arī pašvaldība saņēmusi apliecinājumu tikai par Vurča pamatizglītību.
Vurčs pēc vēlēšanām ieņēma Olaines novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu, taču pirms domes sēdes, kurā bija plānots lemt par viņa atbrīvošanu, paziņoja, ka atkāpjas no amata.