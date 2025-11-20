Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Kas jāapmeklē no 20. novembra līdz 23. novembrim?
Esam nosvinējuši mūsu Latvijas dzimšanas dienu, bet šī nedēļa jau visa iekrāsota svētku zīmē, tāpēc man ir daži priekšlikumi, kā šo izjūtu vēl sevī paturēt un no darba brīvajās stundās šonedēl vēl papiecāties par rudeni, piemēram, Turaidas muzejrezervātā.
Tur patiešām iespēja baudīt Latviju un visu nedēļu piejama īpaša biļetes cena ekspozīcijai, kas vēsta par Latvijas valsts tapšanu. Turaidas muzeja direktore Jolanta Borīte šajā nedēļa aicinot mūs uz Siguldas pusi, saka – "Brīvība dzimst cilvēku sirdīs un tad, kad tā ir vienotā ritmā, tā kļūst par mūsu valsti."
Manu skatu pārlapojot kultūras notikumu afišu šajā nedēļa apstādināja arī šis - 21. novembrī plkst. 19.00 kultūras pilī “Ziemeļblāzma” izskanēs rokopera “Ei, jūs tur!” 1971. gadā tā kļuva par brīvības simbolu, par iespēju domās aizlidot līdz Sanfrancisko, pat ja realitātē priekšā bija dzelzs priekškars. Šodien šis vēstījums atgriežas ar jaunu spēku, jo arī mūsdienās brīvība nav pašsaprotama. Ne tikai valsts robežās, bet arī mūsu pašu galvās — vai spējam būt drosmīgi, runāt, iestāties par patiesību, skaistumu un cilvēcīgumu? Klusēšana par būtisko ir smagāka nekā cietuma siena. Iestudējuma režisore ir Rēzija Kalniņa.
Vēl līdz 30. novembrim Aleksandra Čaka muzejā skatāma tematiska izstāde, kas veidota no muzeja krājuma materiāliem “Skolotājs? Čaks”. Izstāde veltīta Aleksandra Čaka skolotāja un skolas pārziņa darbam Drabešu bērnu nama sešklasīgajā pamatskolā no 1925. gada līdz 1928. gadam. Aleksandrs Čaks, pabeidzis Rīgā skolotāju sagatavošanas kursus, saņēma tiesības strādāt Latvijas pilnās pamatskolās, 1. pakāpes pamatskolās, papildu skolās un pirmskolās kā skolotāja vietas izpildītājs – praktikants.
Nākamai nedēļai man sagatvots daudz kas pašas noskatīts un gana intriģējošs, tiksimies atkal 24. novembra rītā. Lai skaista nedēļas nogale!