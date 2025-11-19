No 2026. gada plānota pāreja uz vienotu valsts apmaksātu veselības aprūpi
Šodien, 19.novembrī, Ministru kabinets atbalstīja Veselības ministrijas izstrādātos grozījumus Veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz atteikšanos no veselības aprūpes pakalpojumu tā saucamo divu “grozu” principa un pāreju uz vienotu valsts apmaksāto pakalpojumu apjomu visām personām, kurām ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā vai kuras strādā Latvijā.
Līdz šim spēkā esošais dalītais veselības aprūpes finansēšanas modelis faktiski netika īstenots, un pakalpojumi bija pieejami visiem neatkarīgi no veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām. Grozījumi likumā nostiprina vienotu pieeju, kas balstīta uz nodokļu nomaksas un rezidences principu, kas ir administratīvi realizējams un atbilst starptautiskajām saistībām. Tāpat precizēts personu loks, kam ir tiesības uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, tostarp: sociāli apdrošinātās personas, īpaši aizsargājamās grupas (bērni, pensionāri, personas ar invaliditāti u.c.), kā arī personas ar deklarētu dzīvesvietu Latvijā.
Papildus grozījumi paredz atbrīvojumu no pacientu līdzmaksājuma arī personām ar azartspēļu atkarību līdzīgi kā tas šobrīd jau ir personām, kuras ārstējas no atkarību izraisošo vielu lietošanas. Likumprojekts paredz noteikt, ka tiesības saņemt valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā ir arī aizturētajam, patvēruma meklētājam, skrīninga subjektiem un ārzemniekiem, uz kuriem attiecināma atgriešanas robežprocedūra.
Grozījumi likumā ir būtisks solis ceļā uz universālu veselības aprūpi Latvijā, nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi pakalpojumiem visiem iedzīvotājiem. Grozījumi vēl jāizskata Saeimā, un paredzams, ka tie stāsies spēkā 2026.gada 1.janvāri.