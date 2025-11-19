Grozījumi ļaus amatpersonām ātrāk atgriezties darbā privātajā sektorā
Izņēmuma gadījumos valsts amatpersonām piemērojamo nogaidīšanas periodu varēs samazināt līdz vienam gadam, paredz valdības trešdien atbalstītie grozījumi likumā Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā.
Grozījumi izstrādāti, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 31. maija direktīvas (ES) 2024/1619 prasības par nogaidīšanas ("cooling-off") periodu noteikšanu Latvijas Bankas kā kompetentās iestādes amatpersonām un darbiniekiem, kas skar viņu tiesības veikt noteiktas darbības attiecībā uz komersantiem, saistībā ar kuriem amatpersona vai darbinieks, pildot amata vai darba pienākumus, ir pieņēmis noteiktus lēmumus vai izpildījis noteiktas funkcijas.
Patlaban likumā noteikts, ka nogaidīšanas periods valsts amatpersonām ir divi gadi.
Grozījumi paredz elastīgāku pieeju gadījumos, kad, ņemot vērā aizliegumu un ierobežojumu tvērumu, kā arī pastāvošos korupcijas un interešu konflikta riskus, ir nesamērīgi piemērot divu gadu nogaidīšanas periodu valsts amatpersonai.
Līdz ar to likumā tiek piedāvāts saglabāt divu gadu nogaidīšanas periodu, vienlaikus paredzot iespēju izņēmuma gadījumos pēc valsts amatpersonas pamatota iesnieguma saņemšanas un, izvērtējot korupcijas un interešu konflikta riskus, samazināt attiecīgo ierobežojumu periodu līdz vienam gadam.
Savukārt Direktīvas 2024/1619 prasību pārņemšana, kas skar tikai Latvijas Bankas amatpersonu un darbinieku interešu konflikta novēršanas jautājumus, tiks ietverta Latvijas Bankas darbības normatīvajā regulējumā, papildinot Latvijas Bankas likumu ar deleģējumu Latvijas Bankas padomei iekšējās kontroles sistēmas ietvaros noteikt specifiskus Latvijas Bankas amatpersonu un darbinieku pienākumus, aizliegumus un ierobežojumus.
Līdz ar to likums tiks papildināts, nosakot, ka publiskas personas institūcijas vadītājam pēc valsts amatpersonas iesnieguma, izvērtējot korupcijas un interešu konflikta riskus, ir tiesības lemt par šā panta septītajā daļā noteiktā termiņa samazināšanu līdz vienam gadam.