Rīgā par tiesas darba traucēšanu piespriež cietumsodu
2025. gada 14. novembrī Rīgas pilsētas tiesa izskatīja krimināllietu pret kādu vīrieti par Rīgas pilsētas tiesas darba rupju traucēšanu slepkavības krimināllietas iztiesāšanas laikā un procesa dalībnieka goda un cieņas aizskaršanu.
Tiesa pasludināja saīsināto spriedumu, ar kuru atzina apsūdzēto par vainīgu un sodīja viņu ar brīvības atņemšanu uz 9 mēnešiem, vēsta "prokuratura.lv".
Pērnā gada 26. septembrī Rīgas pilsētas tiesā notika kārtējā atklātā tiesas sēde kriminālprocesā, kurā vairākas personas apsūdzētas par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, kas izraisīja plašu sabiedrības rezonansi.
Viena no minētajā kriminālprocesā apsūdzētajām personām, huligānisku motīvu vadīta un apzinoties savu darbību provokatīvo un nepieļaujamo raksturu, tiesas sēdes laikā ignorēja vispārpieņemtās uzvedības normas un skaļi pārtrauca prokurora debašu runu.
Apsūdzētais neņēma vērā tiesas sēdes priekšsēdētāja aizrādījumu par procesuālās kārtības neievērošanas nepieļaujamību, izsakoties laikā, kad nav dota tiesas atļauja. Ignorējot tiesas izteikto aizrādījumu, apsūdzētais turpināja uzvesties skaļi un agresīvi, lamāties necenzētiem vārdiem un apvainot prokuroru melošanā un korupcijā.
Tā kā apsūdzētais nepakļāvās tiesas dotajiem norādījumiem pārtraukt prettiesiskās darbības un turpināja traucēt kārtību tiesas sēdes laikā, tiesas sēdes priekšsēdētājs lēma piemērot sankciju - izraidīt personu no tiesas zāles. Kamēr Valsts policijas darbinieks veda apsūdzēto ārā no tiesas sēžu zāles, apsūdzētais turpināja demonstrēt visatļautību un izteikt rupjus apvainojumus prokuroram.
Rīgas Austrumu prokuratūras prokurors spriedumu uzskata par tiesisku un pamatotu, līdz ar to neplāno lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu. Pārējās procesā iesaistītās personas desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Ja šāds lūgums tiek iesniegts, tiesa sagatavo pilnu spriedumu, kuru var pārsūdzēt desmit darbdienu laikā no tā pieejamības dienas
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.