FOTO: Kruīzu kuģu rekordsezona Rīgas ostā turpinās
Valsts svētku laikā uz divām dienām Rīgas ostā bija piestājis iespaidīgs viesis -vācu kompānijas AIDA Cruises 300 metrus garais kruīza laineris AIDAprima. Uz Rīgu tas atveda 3467 pasažierus un 988 lielu apkalpes komandu, kuri, kā atzina kuģa kapteinis, ar prieku izmantoja iespēju doties galvaspilsētas ielās, lai izbaudītu īpašo valsts svētku atmosfēru un kultūras programmu, kā arī, pat nenokāpjot no kuģa klāja, ar interesi sekoja līdzi arī militārās parādes sagatavošanās darbiem krastmalā.
Kuģis Rīgu apmeklē pirmoreiz, tāpēc, ievērojot tradīciju, lai sveiktu tā apkalpi ar pirmo vizīti Rīgā, 18. novembrī uz tā klāja notika ostas un kuģa ģērboņu apmaiņas ceremonija. Ievērojot zīmīgo datumu, kuģa kapteinim un tā komandai Rīgas ostas pārstāvji bija sarūpējuši arī īpašu sveicienu - jubilejas torti Latvijas karoga krāsās.
AIDAprima ir lielākais no AIDA Cruises kuģiem, kas līdz šim apmeklējis Rīgas ostu. Tam ir 18 klāji, uz tā izvietoti 12 restorāni, 18 bāri un klubi, 6 baseini, SPA zona un iespaidīgs sauļošanās klājs – 4 484 m² platībā. Pludmales kluba baseina zona ir pārklāta ar caurspīdīgu UV caurlaidīgu membrānas kupolu, kas ļauj pasažieriem baudīt pludmales atpūtu arī sliktos laika apstākļos. Naktī uz pludmales kluba kupola tiek projicētas zvaigznes un demonstrēti lāzeršovi.
AIDA Cruises ir viena no pazīstamākajām kruīza līnijām Eiropā, un kopš 2024. gada ir arī biežs viesis Rīgas ostā. Ar AIDA Cruises kuģiem Rīgu pārsvarā apmeklē vācu tūristi. Pēdējo gadu laikā Rīga kļuvusi par iecienītu kruīzu galamērķi Vācijas ceļotājiem - arī šosezon vācu tūristi veido vairāk nekā trešdaļu no visiem kruīza pasažieriem Rīgas ostā.
Šajā rekordsezonā Rīgu ir apmeklējuši jau 82 kruīza kuģi, no tiem 9 Rīgu savos ceļojuma maršrutos bija iekļāvuši pirmoreiz. Līdz gada beigām gaidāmas vēl 4 kruīzu kuģu vizītes Ziemassvētku sezonas laikā, tostarp arī vēl viens AIDAprima kuģa ienāciens. Saskaņā ar šī brīža prognozi paredzams, ka šajā sezonā laikā Rīgu kopā apmeklēs 86 kruīza kuģi, un tiks apkalpoti aptuveni 115 000 pasažieri, kas ir par 40% vairāk nekā pagājušajā gadā, un jauns rekords Rīgas ostai - lielākais apkalpotais kruīza pasažieru skaits viena gada laikā.
Kuģu vizīšu rezervācijas nākamajiem gadiem rāda, ka augošā tendence kruīza segmentā Rīgas ostā saglabāsies arī turpmāk. Uz 2026. gada sezonu pieteiktas jau 97 kruīza kuģu vizītes, kas ir vēl par 13% vairāk nekā šogad. Savukārt 2027. gada sezonai pieteikto kuģu vizīšu rezervāciju skaits jau pārsniedz 100.
Saskaņā ar ostas veiktajiem aprēķiniem, katrs ar kruīza kuģi atbraukušais tūrists nodrošina līdz 50 EUR ieņēmumus pilsētas tūrisma un viesmīlības sektoram, dodoties dažādās privātās un grupu ekskursijās, izmantojot gidu pakalpojumus, apmeklējot muzejus, kafejnīcas un iegādājoties suvenīrus u.c.
Sekot līdzi aktuālajam kruīza kuģu grafikam var Rīgas brīvostas pārvaldes interneta mājaslapā - rop.lv/lv/pasazieri.