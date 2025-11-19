Sabiedrība
Šodien 12:17
VIDEO: virs Māras dīķa iemirdzējās Latvijas karogs
18. novembra vakarā Pārdaugavā, pie Māras dīķa, norisinājās valsts svētkiem veltīts gaismas sveiciens – instalācija “Brīvības spēks”, ko rīdziniekiem dāvināja sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Lautus Vide”.
No plkst. 19.00 līdz 23.00 dīķa virsmu šķēla iespaidīgi sarkanbaltsarkanie gaismas stari.
Pasākums pulcēja daudz Rīgas iedzīvotāju un pilsētas viesu, kuri bija ieradušies vērot gaismas spēli virs ūdens un baudīt svētku atmosfēru.
“Ar šo gaismas instalāciju vēlējāmies pateikties pilsētai un tās cilvēkiem – par kopā būšanu, par darbu un par mīlestību pret Latviju. Lai brīvības spēks mūs vieno arī turpmāk,” pēc pasākuma uzsvēra SIA “Lautus Vide” valdes loceklis Agris Markss.
Gaismas instalācijas tehnisko izpildījumu nodrošināja SIA “Acoustics”.
