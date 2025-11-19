Gaismas ceļā Jūrmalā nosvinēti valsts svētki
Latvijas valsts svētkos, 18. novembrī, vairāk nekā divpadsmit tūkstoši sveču izgaismoja Jūrmalu garākajā Gaismas ceļā no Lielupes tilta līdz pat ...
FOTO atskats: Gaismas ceļā Jūrmalā nosvinēti valsts svētki
Latvijas valsts svētkos, 18. novembrī, vairāk nekā divpadsmit tūkstoši sveču izgaismoja Jūrmalu garākajā Gaismas ceļā no Lielupes tilta līdz pat Ķemeriem. Gaismas rakstos sveces iedegtas Jomas ielā, Jūrmalas pilsētas stadionā “Sloka” no svecēm veidota Latvijas kontūra.
Vakarā Kauguros izskanēja svētku koncerts, noslēgumā notika krāšņa svētku uguņošana.
Gaismas ceļa tradīcija, kad jūrmalnieki iededz sveces pilsētas maģistrālās ielas malā, Jūrmalā sākta pirms vairāk nekā 20 gadiem. Arī šogad vairāk nekā 12 tūkstoši sveču izgaismoja Jūrmalu 20 kilometru garumā no Lielupes tilta līdz pat Ķemeriem.
Gaismas ceļu papildināja sveču ceļš Jomas ielā, kur no svecītēm veidoti gaismas raksti – Saule, Auseklis un Austras koks.
Pēcpusdienā pie Aspazijas mājas notika sadziedāšanās “Latvija – dzintara jūras pērlīte”. Gaismas ceļam pievienojās arī Jūrmalas pilsētas stadions “Sloka”, kur no iedegtām svecēm tika veidota Latvijas kontūra. Sveces iedegtas arī pie Dubultu baznīcas.
Vakarā pie Kauguru Kultūras nama norisinājās valsts svētku sarīkojums ar Jūrmalas apvienotā kora un solistu piedalīšanos. Koncertu sniedza leģendārā mūzikas grupa “Credo”. Vakara noslēgumā norisinājās krāšņa svētku uguņošana.