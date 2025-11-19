No 22. novembra tiks mainīti kustības saraksti vairākiem maršrutiem
Lai nodrošinātu ērtāku pārvietošanos un labāku saskaņotību starp dažādiem transporta veidiem, no 22. novembra brīvdienās un no 24. novembra darba dienās stāsies spēkā izmaiņas vairāku autobusu, trolejbusu un tramvaju maršrutu kustības sarakstos, ziņo Baiba Bartaševiča-Feldmane “Rīgas satiksmes” Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja.
Tās paredz uzlabotas pārsēšanās iespējas un precizētus transporta atiešanas laikus, savukārt atsevišķos maršrutos būs arī nedaudz vairāk reisu.
1. maršruta tramvaji brīvdienās kursēs biežāk, jo palielināts reisu skaits un tādējādi intervāls starp tramvajiem samazināts vidēji par divām līdz trīs minūtēm.
Trolejbusi
4. maršrutam brīvdienās palielināts reisu skaits, tādējādi intervāls starp trolejbusiem samazināts dienas laikā par divām līdz trīs minūtēm.
9. maršrutam gan darba dienās, gan brīvdienās kopējam reisu skaitam nemainoties tiks nedaudz palielināts braukšanas laiks starp pieturām “Valsts arhīvs” un “Baložu iela”.
Lai uzlabotu koordināciju ar citiem maršrutiem un pārsēšanās iespējas nedaudz precizēti atiešanas laiki no galapunktiem darba dienās 12., 14., 15., 27., 35.maršrutā un brīvdienās 14., 15., 16., 22., 27., 31.maršrutā.
Autobusi
2. un 24. maršrutam gan darba dienās, gan brīvdienās precizēti atiešanas laiki, uzlabojot pārsēšanās iespējas ar citiem autobusiem un vilcienu Vecdaugavas stacijā.
12. maršrutam brīvdienās viens reiss no katra galapunkta pārcelts par 16 minūtēm agrāk, lai pasažieri varētu nokļūt uz dievkalpojumu plkst. 10.00.
30. maršrutam darba dienās pirmajos rīta reisos un dienas vidus reisos par minūti agrāk pārcelti atiešanas laiki, kas palīdzēs nodrošināt plūstošu kustību centrā.
36. maršrutam gan darba dienās gan brīvdienās rīta reisi pārcelti, lai veidotu vienmērīgākus intervālus. Brīvdienās (no 29. novembra) tiks precizēti atiešanas laiki labākai koordinācijai ar 3. autobusa maršrutu.
58. maršrutā darba dienās un brīvdienās precizēti atiešanas laiki, lai nodrošinātu ērtākas pārsēšanās iespējas ar 24. maršrutu.
Izmaiņas stāsies spēkā no 22. novembra, izņemot 36. autobusa brīvdienu grafiku, kas tiks mainīts no 29. novembra.
Aktuālie kustības saraksti būs pieejami tīmekļvietnē www.rigassatiksme.lv un “Rīgas satiksmes” mobilajā lietotnē.