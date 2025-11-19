Skatuviskās dejas koncerts "Manai zemei Latvijai" Liepājā; 17.11.2025
17. novembrī Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē notika valsts svētku skatuviskās dejas koncerts “Manai zemei Latvijai”.
Gan lielie, gan mazie Liepājā ugunīgi nodejo Valsts svētku koncertu "Manai zemei Latvijai". FOTO
Pirmdien Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē notika valsts svētku skatuviskās dejas koncerts “Manai zemei Latvijai”. Ieeja skatītājiem bija bez maksas.
“Deja ir mūsu valoda, ar kuru stāstām par mīlestību uz dzimto zemi, cilvēkiem un dzīvi. Katrā deju solī iemirdzēsies Latvijas spēks un skaistums — tas neredzamais, bet dziļi sajūtamais, kas mīt mūsu cilvēkos, darbā un ticībā, ikdienas gaitās un svētku priekā. Šis koncerts ir mūsu veltījums Tēvzemei un brīvībai, jo Latvija — tā nav tikai vieta kartē. Latvija ir mūsu zeme, mūsu saknes un mūsu nākotne,” šādi koncertu raksturoja koncerta mākslinieciskā vadītāja Linda Gintere.
Koncertā piedalījās Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra bērnu deju kolektīvs “Krustiņi” (vadītāja Inta Āboliņa), vidējās paaudzes deju kolektīvi “Vaduguns” (vadītaja Kristīne Jaunbrūna), “Kvēle” (vadītāja Ingrīda Lūka), “Rucavietis” (vadītāja Linda Gintere), senioru deju kolektīvs “Sidrabvilnis” (vadītāja Ingrīda Lūka), kā arī RTU Liepājas akadēmijas deju ansamblis “Banga” (vadītāja Kristīne Kārkliņa) un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Bandzenieki” (vadītāja Kristīne Kārkliņa), Liepājas Bērnu un jaunatnes centra Tautas deju ansamblis “Vaduguns” (vadītāja Inta Blumbaha), vēstīts Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra mājaslapā.