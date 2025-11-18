Marta Agnese Pogiņa (foto: Valsts policija)
Šodien 20:05
Meklē 17. novembrī pazudušo, 2010. gadā dzimušo Martu Agnesi Pogiņu
Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Martu Agnesi Pogiņu, kura šā gada 17. novembrī izgāja no dzīves vietas Rīgā, Sarkandaugavas ielā.
Pazīmes: augums 168 cm, vidējas miesas būves, gaiši brūni mati pāri plecam, abās uzacīs ieskūtas svītras, zilganpelēkas acis, uz kreisās rokas plaukstas zobena tetovējums. Bija ģērbusies melnā "Nike" jakā ar kapuci, melnā virsjakā, pelēcīgi melnās, platās džinsu biksēs.
Valsts policija aicina aplūkot meitenes attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67085980 vai 112.