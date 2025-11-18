Ekspresvilciens Tartu-Rīga, visticamāk, sāks kursēt decembra vidū
Arvien lielāka kļūst iespēja, ka sen plānotais ekspresvilciens starp Tartu un Rīgu sāks kursēt jau decembra vidū, otrdien pavēstīja ar zīmolu "Elron" strādājošais Igaunijas valsts pasažieru vilcienu operators "Eesti Liinirongid".
"Elron" jau ilgu laiku strādā pie tā, lai maršrutā Tartu-Rīga kursētu ekspresis.
Lai gan sākotnēji bija paredzēts, ka ekspresis sāks kursēt pērn, kad Tartu bija Eiropas kultūras galvaspilsēta, šobrīd plānots, ka tas varētu notikt aptuveni pēc mēneša - 15. decembrī, sacīja "Elron" valdes loceklis Merts Ērenpreiss.
"Šodien mēs esam lielā mērā pārliecināti, ka 15. datums ir īstenojams. Latvijas pusē būs tikai piecas pieturas - četras starppieturas un galastacija Rīgā, savukārt Igaunijas pusē vilciens kursēs pa parasto līniju līdz Valgai," sacīja Ērenpreiss.
Šobrīd tiek strādāts pie Igaunijas iekšzemes dzelzceļa kustības grafika pielāgošanas, lai vilciens Valgā nestāvētu pārāk ilgi, bet šķērsotu robežu un turpinātu braucienu teju nekavējoties, klāstīja "Elron" pārstāvis.
Brauciens no Tartu uz Rīgu ilgs aptuveni trīsarpus stundas.
Galīgo kustības grafiku paredzēts apstiprināt pēc tam, kad būs pabeigti dzelzceļa infrastruktūras remontdarbi gan Igaunijā, gan Latvijā.
Tomēr vilcienam vajadzētu izbraukt no Tallinas aptuveni ap plkst. 15, būt Tartu ap plkst. 17.30 un ierasties Rīgā ap plkst. 21.15. Pretējā virzienā tam no rīta no Rīgas vajadzētu izbraukt plkst. 7.30 un Tartu ierasties ap pulksten 11, pēc tam atbilstoši iekšzemes kustības grafikam doties uz Tallinu, skaidroja Ērenpreiss.
Paralēli Tartu-Rīgas ekspresvilcienam turpināsies arī kombinētā vilcienu satiksme starp Tallinu un Viļņu, rezumēja "Elron" pārstāvis.