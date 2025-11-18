LU rododendru audzētava reģistrējusi piecas jaunas šķirnes
Latvijas Universitātes (LU) rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte" 2025. gada sezonas noslēgumā reģistrējusi piecas jaunas rododendru šķirnes, informēja LU.
Četras no tām - "Gundega", "Zanda", "Mana Madona" un "Kalsnavas arborētums" - ir izveidotas no profesora Riharda Kondratoviča atstātā hibrīdu mantojuma, savukārt šķirnes "Ingmārs" autore ir selekcionāre Gunita Riekstiņa.
Vasarzaļo rododendru šķirne "Gundega" izceļas ar koši oranždzelteniem, smaržīgiem ziediem. Krūms 12 gados sasniedz 1,7 metru augstumu, un tam ir laba ziemcietība, tāpēc tas piemērots audzēšanai visā Latvijā.
Šķirnei "Zanda" ir spilgti sarkani, smaržīgi ziedi ar dekoratīvām, garām putekšņlapām. Krūms 25 gados izaug līdz divarpus metru augstumam un ir ļoti ziemciets.
Ziemcietīgs vasarzaļais rododendrs "Mana Madona" nosaukts pēc Sabiedrības integrācijas fonda ierosinājuma par godu Madonas novadam pēc uzvaras konkursā "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2024". Tas ir spēcīgs, bagātīgi ziedošs krūms ar trīs krāsu ziediem - purpurrožainu apmali, gaišu vidusdaļu un dzeltenoranžu akcentu uz augšējām vainaglapām.
Mūžzaļo rododendru šķirne "Kalsnavas arborētums" nosaukta par godu Latvijas valsts mežu arboretumam Kalsnavā tā 50. gadadienā. Tas zied ar baltiem zvanveida ziediem ar purpursarkanu lāsojumu.
Savukārt šķirne "Ingmārs" desmit gados sasniedz 1,6 metrus, un tās ziedi pumpuros ir purpursārti, bet izplaukst gandrīz balti. Tā ieteicama audzēšanai Latvijas centrālajā un rietumu daļā.
Jaunās rododendru šķirnes reģistrētas Lielbritānijas Karaliskās dārzkopības biedrības Starptautiskajā rododendru šķirņu reģistrā. Rododendru selekcija ir ilgstošs process - jaunreģistrētās šķirnes radītas hibridizācijas ceļā pirms vairāk nekā piecpadsmit gadiem.
Kopumā Starptautiskajā rododendru šķirņu reģistrā šobrīd iekļautas jau 158 LU izveidotas rododendru šķirnes. Visas jaunās šķirnes ir apskatāmas audzētavā "Babīte", kur atrodas lielākā rododendru sugu un šķirņu kolekcija Baltijas valstīs.