VIDEO: spītējot drēgnam laikam un lietum, bruņotie spēki, glābēji un citi dienesti gatavojas rītdienas parādei
Spītējot drēgniem laikapstākļiem, Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, glābēji un citi dienesti 11. novembra krastmalā aizvadījuši Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai veltītu militārās parādes ģenerālmēģinājumu.
Šogad parādei, kura paredzēta otrdien ir jauns nosaukums, kas atspoguļo visaptverošas valsts aizsardzības sistēmu Latvijā, kā arī sabiedroto valstu nozīmīgo ieguldījumu Latvijas drošībā.
Parādi komandēs Mācību vadības pavēlniecības komandieris, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors pulkvedis Māris Utināns, bet to pieņems Nacionālo bruņoto spēku augstākais vadonis, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns.
Nacionālos bruņotos spēkus parādē pārstāvēs Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Štāba bataljons, Jūras spēki, Gaisa spēki, Nodrošinājuma pavēlniecība, Zemessardzes 1. Rīgas, 2. Vidzemes, 3. Latgales un 4. Kurzemes brigāde, kā arī Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde. Valsts aizsardzības dienesta karavīri soļos savu vienību ierindās, simbolizējot jauno paaudzi Latvijas aizsardzībā.
Parādē pēc Latvijas karoga vada soļos sabiedroto valstu karogu grupas - Albānijas, Kanādas, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Islandes, Itālijas, Lietuvas, Melnkalnes, Ziemeļmaķedonijas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas un Ukrainas karogi, apliecinot sabiedroto vienotību un atbalstu Latvijai.
Tāpat parādē piedalīsies NATO Spēku integrācijas vienības Latvijā, Baltijas Aizsardzības koledžas, Lietuvas un Igaunijas karogu grupas, kā arī NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupas karoga grupa, kuras komandvadību šogad pārņēma Latvijas Jūras spēki ar flagmani "Virsaitis".
Pirmo reizi parādē piedalīsies Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes karoga grupa, apliecinot iesaisti visaptverošā valsts aizsardzībā.
Parādē piedalīsies arī Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienības, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vienība, kas pirmo reizi 18. novembrī soļos kopā ar pārējiem dienestiem. Lidojumam labvēlīgos laikapstākļos parādi papildinās Latvijas un sabiedroto gaisa spēku pārlidojums.