Nēģu diena Pāvilostā 2025

Sestdien, 15. novembrī, Pāvilostā jau septīto reizi norisinājās Nēģu diena, kas pulcēja ļoti kuplu apmeklētāju skaitu.

Pāvilostā godam aizvadīta Nēģu diena

Garas rindas bija izveidojušās gan pie nēģiem, gan nēģu zupas. Svētkus kuplināja tirgus, radošās darbnīcas, jūras velšu degustācijas un grupas “Vilki” un dziedātāja Arvja Kurmja uzstāšanās. Nēģis tiek uzskatīts izsmalcinātu delikatesi, bet tā zveja ir dziļa kultūrvēsturiska tradīcija vairākās Latvijas piejūras pilsētās un ciemos. Pāvilostā nēģu zvejas tradīcijas aizsākās teju pirms simts gadiem turpinās joprojām. Pāvilostas pusē nēģus ķer Sakas upē ar murdiem.

