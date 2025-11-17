112
Šodien 10:10
Rīgā bezvēsts pazudušais vīrietis atrasts miris
Valsts policija pārtrauc meklēt bezvēsts prombūtnē esošo Sergeju Soboļevu - vīrietis atrasts bez dzīvības pazīmēm, informē likumsargi.
Iepriekš Jauns.lv vēstīja, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 1979. gadā dzimušo Sergeju Soboļevu, kurš pēdējo reizi redzēts šī gada 10. novembra rītā Rīgā, Tvaika ielā. Vīrietim bija amputēta labā roka. Diemžēl vīrietis atrasts miris.