Rīgā bezvēsts pazudušais vīrietis atrasts miris
foto: Pexels.com
112

Rīgā bezvēsts pazudušais vīrietis atrasts miris

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policija pārtrauc meklēt bezvēsts prombūtnē esošo Sergeju Soboļevu - vīrietis atrasts bez dzīvības pazīmēm, informē likumsargi.

Rīgā bezvēsts pazudušais vīrietis atrasts miris...

Iepriekš Jauns.lv vēstīja, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 1979. gadā dzimušo Sergeju Soboļevu, kurš pēdējo reizi redzēts šī gada 10. novembra rītā Rīgā, Tvaika ielā. Vīrietim bija amputēta labā roka. Diemžēl vīrietis atrasts miris.

Tēmas

Bezvēsts pazudušieValsts policija

Citi šobrīd lasa