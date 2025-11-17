Šonakt glābēji steigušies palīgā autobusa pasažieriem Daugavpils pusē
Šonakt glābēju palīdzība bijusi nepieciešama no ceļa nobraukuša autobusa pasažieriem, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Izsaukums tika saņemts plkst. 00.51. Augšdaugavas novada Līksnas pagastā autobuss ar pasažieriem bija nobraucis no ceļa braucamās daļas un atradās uz nomales.
Glābēji palīdzēja 26 cilvēkiem izkļūt no autobusa. Kā skaidroja VUGD preses pārstāve Viktorija Gribuste, nav informācijas, ka kāds šajā ceļu satiksmes negadījumā būtu cietis.
Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 01.24. Aizvadītajā diennaktī dienests saņēma 40 izsaukumus - sešus uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti kopumā 84 ceļu satiksmes negadījumi, informēja Valsts policijā. Negadījumos cietušas četras personas - divi cilvēki Rīgas reģionā, bet pa vienam Zemgalē un Kurzemē.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 514 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 201 par ātruma pārsniegšanu un septiņi par agresīvu braukšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti septiņi administratīvo pārkāpumu procesi un seši kriminālprocesi.