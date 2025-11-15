/Ilustratīvs attēls/
Novadu ziņas
Šodien 20:58
Olaines pašvaldība par 12 100 eiro sagādās Ziemassvētku paciņas skolēniem
Dome nolēma apsveikt Olaines 1. un 2. vidusskolas skolēnus Ziemassvētkos.
Olaines 1. vidusskolā ir 1270 skolēni, bet Olaines 2. vidusskolā - 660 skolēni.
Šim mērķim pašvaldības budžetā no sadaļas "Dažādu izglītības pasākumu atbalsta fonds" atvēlēti 12 100 eiro.
Pašvaldība deva uzdevumu iepirkumu vadītājam sadarbībā ar Izglītības un kultūras nodaļu veikt cenu aptauju par Ziemassvētku paciņu izmaksām un organizēt to iegādi. Savukārt sabiedrisko attiecību speciālistēm nepieciešams organizēt Ziemassvētku apsveikuma kartīšu izgatavošanu.