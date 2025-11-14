FOTO: NMPD svin Latvijas dzimšanas dienu ar īpašu svētku karogu, kas simbolizē dzīvību glābšanu

NMPD karogs: no 12 staru zvaigznes līdz Dzīvības zvaigznei – jauns simbols mediķu misijai
Novembrī – Patriotu mēnesī, kad godinām Latvijas brīvības cīnītājus un svinam mūsu valsts dzimšanas dienu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD) ...
Novembrī – Patriotu mēnesī, kad godinām Latvijas brīvības cīnītājus un svinam mūsu valsts dzimšanas dienu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD) tapis īpašs svētku karogs. Tas stāsta par dienesta misiju cauri laiku laikiem – glābt un saglabāt cilvēku dzīvības. Šo karogu izmantos īpašos notikumos – valsts svētku militārajās parādēs un citos nozīmīgos pasākumos.
Pirmo reizi NMPD mediķi ar lielu godu un lepnumu to nesīs 18.novembrī, soļojot parādē plecu pie pleca līdzās Nacionālo bruņoto spēku, sabiedroto vienībām un valsts aizsardzībā iesaistītajiem dienestiem.
“Mūsu karogs ir tapis kā cieņas un pateicības zīme tiem, kuri savulaik likuši pamatus neatliekamajai medicīnai Latvijā. Kā spēka apliecinājums tiem, kuri to turpina šodien, un iedvesma tiem, kuri šo misiju nesīs tālāk nākamajās paaudzēs. Karogā ieaustie simboli, kas savieno pagātni, tagadni un nākotni, pauž mediķu nerimstošu apņemšanos cauri laiku laikiem stāvēt cilvēku dzīvības sardzē”, uzsver NMPD direktore Liene Cipule.
Pēdējos gados arvien pieaug NMPD loma un atbildība būt daļai no valsts drošības un aizsardzības sistēmas. Tās struktūrām ir senas tradīcijas – tostarp karogi ar tikai konkrētai organizācijai unikālu un dziļu simboliku, kas savulaik iesvētīti baznīcā. Karogs ir viens no redzamākajiem un nozīmīgākajiem simboliem, kas vēsta par organizācijas vērtībām un nes tās misijas vēstījumu no paaudzes paaudzē.
Ideju par to, kādiem simboliem jābūt karogā, Dienestā izloloja paši darbinieki. Iedvesmu smeļoties no jau esošajiem simboliem – 12 staru zvaigznes Dienesta apbalvojumos un uz mediķu mašīnām redzamās Dzīvības zvaigznes, kas ir neatliekamās palīdzības sniedzēju vienojošs simbols visā pasaulē. Tos karoga skicē meistarīgi sasaistīja jaunā māksliniece Alise Miļuhina, kuras līdzšinējie darbi izceļas ar konceptuālu pieeju, grafisku skaidrību un simboliski spēcīgiem vizuālajiem risinājumiem. Un Latvijas Amatniecības māksliniece, tekstilizšuvēja un karogu darināšanas amata meistare ar vairāk nekā piecdesmit gadu pieredzi Ausma Apša tos īsā laikā ar rokām, dienu un nakti smalkiem diegiem uz mūžiem iešuva karogā.
Karoga simboli
NMPD karogā simboliski iedarinātas dienesta vērtības, kultūra, nesaraujamā saikne ar Latvijas valsti un neatliekamās medicīnas simboli. Kā dienas un nakts vai dzīvības un nāves robeža, karogs ir divās krāsas.
Karoga zilās krāsas pusē centrā mirdz divpadsmit staru Zelta zvaigzne, kas simboliski sasaucas ar Dzīvības zvaigznes stariem, rādot nepārtrauktu ritu un pasvītrojot katra mirkļa nozīmību. Tā simbolizē cieņu pret cilvēkiem, kas ar saviem darbiem iedvesmojuši un iedvesmo katram attīstīt augstākās profesionālās un cilvēciskās īpašības. Zelta zvaigznes centrā ir divpadsmit staru saule – gaismas un laika zīme. Saule simbolizē ētiskās vērtības, gaismu, dzīves ritējumu un pasaules kārtību. Sarkans punkts pašā simbola centrā kā asinslāse, kā dzīvības sākuma un beigu simbols, atgādina par cilvēka dzīvības trauslumu un vērtību. Karogu rotā dienesta nosaukums un dibināšanas gads - “2009”, ko no abām pusēm ieskauj Latvijas valsts karoga motīvs.
Karoga baltās krāsas audekls pauž cēlumu un uzticību ar zelta burtiem izšūtajai dienesta misijai – glābt un saglabāt cilvēku dzīvības. To ieskauj zalkša zīmes, kas ir sens latviešu simbols dzīvībai un atjaunotnei, un mazas Dzīvības zvaigznes, kas vieno neatliekamās palīdzības sniedzējus visā pasaulē.
Karoga iesvētīšana
Tuvojoties Latvijas valsts dibināšanas gadadienai, ceturtdien, 13.novembrī, jaunais karogs tika svinīgi iesvētīts īpašā ceremonijā Rīgas Domā. Tajā bija pulcējušies NMPD darbinieki no visas Latvijas un ciešākie sadarbības partneri no veselības, iekšlietu un aizsardzības dienestiem, kas ar iesvētīto karogu pēc ceremonijas devās svinīgā gājienā nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa.
Arī karoga iesvētīšanas vieta bija izvēlēta īpaši pārdomāti – Rīgas Doms ar vairāk nekā 800 gadu senu vēsturi. Netālu atrodas Jēkaba kazarmas, kur pirms vairāk nekā simts gadiem darboties sāka Rīgas Ātrā ārsta palīdzība, un šajā apkārtnē risinājušies daudzi valstij nozīmīgi notikumi, kuros mediķi vienmēr bijuši klātesoši, arī barikāžu laikā. Šī vietas un vēstures saikne kalpo kā spēcīgs atgādinājums, ka neatliekamās palīdzības darbs ir daļa no plašāka stāsta par cilvēkiem, kuri stāv sardzē par dzīvību cauri laiku laikiem.