Liepājā novērojami tehniski traucējumi e-biļešu sistēmā
Kopš trešdienas pievakares novērojami tehniski traucējumi arī Liepājas sabiedriskā transporta e-biļešu sistēmas darbībā ārēja pakalpojuma sniedzēja darbības dēļ, aģentūru LETA informēja pašvaldības aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports".
Pakalpojumi nav pieejami, jo daļai Latvijas valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) klientu nav pieejams mākoņdatošanas pakalpojums. Šīs problēmas dēļ joprojām nav iespējama biļešu reģistrācija un iegāde.
"Liepājas sabiedriskais transports" skaidro, ka pasažieriem nav jāsatraucas - pasažieru pārvadātāji un biļešu kontrole par situāciju ir informēta.
Liepājas sabiedriskais transports ir saziņā ar LVRTC un strādā pie sistēmas atjaunošanas.
LVRTC līdz piektdienas rītam ir atjaunojis traucēto mākoņdatošanas pakalpojumu darbību 70% klientu virtuālajiem resursiem, teikts kompānijas publiskotajā paziņojumā.
LVRTC informē, ka līdz piektdienas darba dienas sākumam ir atjaunojis 70% no klientu virtuālajiem resursiem, kuriem pakalpojuma sniegšanu ietekmēja LVRTC notikušais vienlaicīgs vairāku virtualizācijas klastera iekārtu bojājums, kā rezultātā klasteris darbojās samazinātā režīmā, tika ietekmēti un kļuva nepieejami atsevišķiem klientiem sniegtie pakalpojumi.
Kompānijā min, ka ir atjaunota gandrīz visu interneta vietņu darbība, kas iedzīvotājiem nebija pieejamas. Tāpat ir atjaunota lielākā daļa ietekmēto organizāciju iekšējo sistēmu darbība.
LVRTC speciālisti turpina pakalpojuma atjaunošanas darbus.