Liepājas pašvaldība sveic pirmklasniekus ar īpašu radošo spēli “Liepājas supervaroņi”
Liepājas pašvaldība turpina tradīciju īpaši sveikt pirmklasniekus, šogad dāvinot radošo uzdevumu spēli “Liepājas supervaroņi”, kas iedvesmo bērnus būt drosmīgiem un atbildīgiem, iepazīstot pilsētas vēsturi un vērtības. Šī iniciatīva simboliski saistīta ar Lāčplēša dienu un Liepājas 400 gadu jubileju, veicinot piederības sajūtu un radošu domāšanu jaunākajā paaudzē.
Liepājas pašvaldība turpina tradīciju īpaši sveikt skolēnus, kuri šajā gadā uzsākuši skolas gaitas Liepājā. Ja iepriekšējos gados pirmklasnieki saņēma tematisku krāsojamo un radošo uzdevumu grāmatu, tad šogad, Liepājai svinot savu 400 gadu jubileju un nesot Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2025 titulu, ir radīta īpaša dāvana – radošo uzdevumu spēle “Liepājas supervaroņi”, kas tapusi sadarbībā ar mākslinieci Martu Toodi-Pusaudzi un Jauniešu galvaspilsētas vēstnešiem.
Šogad sveicienu nodošana pirmajām klasēm simboliski izvēlēta 11. novembrī – Lāčplēša dienā, pieminot Latvijas brīvības cīnītājus un visus mūsu valsts varoņus. Lāčplēša diena atgādina par drosmi, atbildību un ticību saviem spēkiem – vērtībām, kas caurvij arī radošo uzdevumu spēli “Liepājas supervaroņi”. Jo arī šodien mums vajadzīgi savi varoņi – skolotāji, ārsti, glābēji, zinātnieki, mākslinieki, brīvprātīgie, vecāki un bērni, kuri dara labus darbus un stiprina mūsu pilsētu. Pirmā klase ir viens no dzīves posmiem, kad bērni sāk domāt par nākotni – par to, kas viņi grib būt un ko vēlas paveikt, un šī spēle ir kā iedvesmas avots, lai viņi noticētu: ikviens var būt Liepājas supervaronis.
Spēles mērķis ir iedvesmot mazos liepājniekus būt drosmīgiem, atbildīgiem, zinātkāriem un atsaucīgiem, attīstot radošumu, sadarbības prasmes un piederības sajūtu savai skolai un pilsētai. “Liepājas supervaroņi” aicina skolēnus iepazīt Liepājas personības, vietas un stāstus, darboties komandā un saskatīt, kā labie darbi un zinātkāre palīdz kļūt par pilsētas nākotnes veidotājiem.
Spēles komplektā ir 58 kartītes, kas sadalītas četrās tematiskās sadaļās: Liepājas supervaroņu kārtis, Liepājas personību kārtis, uzdevumi klasei un uzdevumi brīvbrīžiem. Katrs bērns kopā ar klasi, ģimeni vai draugiem var izvēlēties, kādus uzdevumus pildīt – skolā, brīvā dabā vai mājās. Klasēm tiek dota iespēja mācību gada garumā veikt uzdevumus un mācību gada noslēgumā dalīties ar paveikto, lai saņemtu pārsteiguma dāvanu no pašvaldības.
Iepriekšējos gados Liepājas pirmklasnieki saņēmuši grāmatiņas “Viedais liepājnieks” un citas tematiskās krāsojamās un uzdevumu grāmatas, kas pieejamas arī tīmekļvietnes sadaļā Krāsojamo lapu sērija mazajiem liepājniekiem.