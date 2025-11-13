Valsts svētkos ostā pirmoreiz ieradīsies kruīza kuģis AIDAPrima
Valsts svētku laikā, 17. un 18. novembrī Rīgas ostā pirmoreiz viesosies vācu kruīza līnijas AIDA Cruises kuģis AIDAprima. Ievērojot tradīciju, lai sveiktu kuģa komandu ar pirmo vizīti Rīgas ostā, 18. novembrī uz tā klāja notiks svinīga ģērboņu apmaiņas ceremonija. Ņemot vērā zīmīgo datumu, kuģa kapteinim un apkalpei par godu Valsts svētkiem plānots pasniegt arī īpašu velti - jubilejas kūku Latvijas karoga krāsās.
AIDAprima ir lielākais no AIDA Cruises kuģiem, kas līdz šim apmeklējis Rīgas ostu. Tas būvēts japāņu kuģu būvētavā Mitsubishi Heavy Industries, un ir viens no diviem Hyperion klases kuģiem AIDA Cruises flotē. Hyperion klase ir kruīza kompānijas pirmais solis lielo 300 metru kruīza kuģu segmentā. Tā dizains veidots speciāli Vācijas kruīza tirgum, liekot īpašu uzsvaru uz komfortu pasažieriem ar ģimenēm un energoefektivitāti.
300 metru garais kruīza kuģis var uzņemt 3300 pasažierus un 900 apkalpes locekļus. Uz tā 18 klājiem ir izvietoti 12 restorāni, 18 bāri un klubi, 6 baseini, SPA zona un iespaidīgs sauļošanās klājs – 4 484 m² platībā. Pludmales kluba baseina zona ir pārklāta ar caurspīdīgu UV caurlaidīgu membrānas kupolu, kas ļauj pasažieriem baudīt pludmales atpūtu arī sliktos laika apstākļos. Naktī uz pludmales kluba kupola tiek projicētas zvaigznes un demonstrēti lāzeršovi.
AIDA Cruises ir viena no pazīstamākajām kruīza līnijām Eiropā, un kopš 2024. gada ir arī biežs viesis Rīgas ostā. Šosezon kopā ostā plānoti 11 AIDA Cruises flotes kuģu ienācieni, kas ir lielākais viena kruīza operatora vizīšu skaits ostā šogad. Ar AIDA Cruises kuģiem Rīgu pārsvarā apmeklē vācu tūristi. Pēdējo gadu laikā Rīga kļuvusi par iecienītu kruīzu galamērķi Vācijas ceļotājiem - arī šosezon vācu tūristi veido vairāk nekā trešdaļu no visiem kruīza pasažieriem Rīgas ostā. AIDAprima ostā uzkavēsies divas dienas, ļaujot tā pasažieriem izbaudīt svētku programmu pilsētā, vienlaikus sniedzot papildus pienesumu Rīgas tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumiem.
2025. gada kruīza sezona Rīgas ostā norit ļoti veiksmīgi. Jau šobrīd Rīgu ir apmeklējuši 82 kruīza kuģi, no tiem 9 Rīgu savos ceļojuma maršrutos bija iekļāvuši pirmoreiz. Līdz gada beigām gaidāmas vēl 4 kruīzu kuģu vizītes Ziemassvētku sezonas laikā, tostarp arī vēl viens AIDAprima kuģa ienāciens. Saskaņā ar šī brīža prognozi paredzams, ka šajā sezonā laikā Rīgu kopā apmeklēs 86 kruīza kuģi, un tiks apkalpoti aptuveni 115 000 pasažieri, kas ir par 40% vairāk nekā pagājušajā gadā, un jauns rekords Rīgas ostai - lielākais apkalpotais kruīza pasažieru skaits viena gada laikā.
Kuģu vizīšu rezervācijas nākamajiem gadiem rāda, ka augošā tendence kruīza segmentā Rīgas ostā saglabāsies arī turpmāk. Uz 2026. gada sezonu pieteiktas jau 97 kruīza kuģu vizītes, kas ir vēl par 13% vairāk nekā šogad. Savukārt 2027. gada sezonai pieteikto kuģu vizīšu rezervāciju skaits jau pārsniedz 100.
Saskaņā ar ostas veiktajiem aprēķiniem, katrs ar kruīza kuģi atbraukušais tūrists nodrošina līdz 50 EUR ieņēmumus pilsētas tūrisma un viesmīlības sektoram, dodoties dažādās privātās un grupu ekskursijās, izmantojot gidu pakalpojumus, apmeklējot muzejus, kafejnīcas un iegādājoties suvenīrus u.c.
Sekot līdzi aktuālajam kruīza kuģu grafikam var Rīgas brīvostas pārvaldes interneta mājaslapā - rop.lv/lv/pasazieri.