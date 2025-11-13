Saeima noraida LPV rosinājumu palielināt minimālo attālumu starp vēja elektrostacijām un apdzīvotām vietām.
Sabiedrība
Šodien 09:24
Saeima noraida LPV rosinājumu palielināt minimālo attālumu starp vēja elektrostacijām un apdzīvotām vietām
Saeima ceturtdien noraidīja partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) izstrādāto lēmumprojektu, kas paredzēja uzdot Ministru kabinetam palielināt minimālo pieļaujamo attālumu starp vēja elektrostacijām un apdzīvotām vietām.
LPV vēlējās noteikt, ka, plānojot vēja elektrostaciju un vēja parku izvietojumu, Ministru kabinetam jāievēro nosacījums, ka vēja elektrostacijām, kuru jauda ir lielāka par diviem megavatiem, attālumam no tuvākās plānotās vēja elektrostacijas un vēja parka robežas līdz dzīvojamām un publiskām ēkām jābūt vismaz diviem kilometriem.
LPV uzskata, ka šāds attālums kalpotu kā profilaktisks mehānisms sabiedrības veselības aizsardzībā. Minētais divu kilometru attālums, pēc LPV vārdiem, balstoties cieņā pret iedzīvotājiem.
Partija aicināja noteikt, ka Saeima Ministru kabinetu aicina nekavējoties pārskatīt 2013. gada 30. aprīlī pieņemtos Ministru kabineta noteikumus, kuros pašlaik ir noteikts 800 metru izvietojuma attālums.