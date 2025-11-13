Spēcīgas vēja brāzmas Kurzemes piekrastē.
Šodien 07:06
Ceturtdiena būs vējaina, Kurzemē gaiss iesils līdz +12 grādiem
Ceturtdien Latvijā dienvidu, dienvidrietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 11-16 metrus sekundē, vietām piekrastē - 18 metrus sekundē, prognozē sinoptiķi.
Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +7..+12 grādiem, siltākais laiks būs Kurzemē, kur vietām tiks pārspēts 13. novembra rekords. Vairāk jaunu siltuma rekordu būs vēlā vakarā un naktī uz piektdienu.
Debesis klās mākoņi, caur tiem izsprauksies saules stari. Dažviet - galvenokārt priekšpusdienā Vidzemē - nedaudz līs.
Rīgā debesis brīžiem kļūs gaišākas, nav gaidāmi nokrišņi. Dienvidu, dienvidrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 13 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +9..+10 grādiem.
Ziemeļos atrodas ciklons, ar to saistīta aukstā atmosfēras fronte piektdien no ziemeļrietumiem šķērsos Latviju. Gaisa spiediens ceturtdienas rītā no 1003 hektopaskāliem Kurzemes ziemeļos līdz 1013 hektopaskāliem Latgales dienvidos (jūras līmenī).