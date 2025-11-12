“Lēmumu pieņēma Kariņš, bet atbildību prasa no manis” - Citskovskis apsūdzību Kariņa lidojumu lietā sauc par absurdu
“Apsūdzība ir absurda un nepamatota. Nevar būt, ka viena persona pieņem lēmumu, bet apsūdzība tiek celta citai… Es saprotu, ka cīnos pret varenu sistēmu prokuratūras izskatā” – par Kariņa lidojumu lietu TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” teic bijušais Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis un piebilst, ka, visticamāk, lieta ilgs vairākus gadus.
Lai arī bijušais premjers Krišjānis Kariņš nupat medijos norādījis, ka Citskovskis krimināli apsūdzēts nepamatoti, abi sakarus neuztur. “Mēs ar viņu nekomunicējam. Tā situācija ir absurda pēc būtības. Ja Kariņa kungs pieņēma lēmumu lidot ar parasto vai speciālo reisu, tad viņš pats par to arī atbild. Ja šī persona netiek saukta pie atbildības, tad prokuratūra uzskata, ka lēmums ir bijis likumīgs. Tad nav loģiski saprotams, kas ir tas pamats saukt mani pie atbildības, un, kā jau teicu – man pārmet bezdarbību, ka es neesmu atcēlis šādu bijušā premjera lēmumu izmantot šos reisus. Līdz šim neviens man prokuratūrā nav varējis uzrādīt, kas ir tas likumīgais pamats, lai man būtu tā jārīkojas. Es uzskatu apsūdzību par absurdu, nepamatotu, es nesaprotu šobrīd to pamatojumu,” teic Citskovskis.
Viņš esot prokuratūrai ieteicis lasīt likumus un, ja neesot saprotami likumi, tad – Valsts pārvaldes iekārtas koncepciju. Viņš norāda, ka savulaik Egils Levits sīki smalki aprakstījis atbildības, kas par ko kurā brīdī atbild. “Katrs atbild par saviem lēmumiem. Ja tie ir bijuši politiski lēmumi, tie nav skatāmi tiesā. Bet nevar būt šāda absurda situācija, kad lēmumu pieņem viena persona, bet apsūdzība tiek celta kādai citai. Diemžēl pirmā tiesas sēde būs tikai nākamā gada aprīlī,” nosaka Citskovskis un atzīst, ka, visticamāk, šī lieta ilgs vairākus gadus. “Mans mērķis ir taisnība šajā procesā,” viņš piebilst. “Es saprotu, ka cīnos pret varenu sistēmu prokuratūras izskatā, ir jābūt drosmīgam, emocionāli noturīgam, lai šajā cīņā panāktu taisnīgu risinājumu.”
Kā zināms, oktobra beigās prokuratūra nodeva Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu par speciālo līgumreisu jeb čarterlidojumu izmantošanu bijušā Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ārvalstu komandējumos. Krimināllietā vienīgais apsūdzētais ir bijušais Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.