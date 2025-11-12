Dakteris Klauns uzsāk jaunu palīdzības akciju slimo bērnu vecākiem
Novembris ir gripas un citu sezonālo vīrusu laiks, un daudzās ģimenēs pieaug spriedze, jo slimo arī bērni, kas palielina ne tikai vecāku emocionālo slodzi, bet arī apgrūtina ikdienas praktisko darbu veikšanu.
Lai vismaz kaut kā atvieglotu vecāku ikdienu, biedrība “Dr. Klauns” sadarbībā ar apģērbu tīrīšanas uzņēmumu "Washbox" Rīgā un Rīgas reģionā izsludina atbalsta akciju – līdz 23. novembrim slimu bērnu vecāki var izsaukt kurjeru, kurš bez maksas nogādās uz mazgātavu vai ķīmisko tīrītavu mājās savākto netīro veļu, vēsta 360TV Ziņas.
Mērķis ir ļoti konkrēts — atvieglot ikdienu brīdī, kad tā jau tāpat ir sarežģīta. Kad bērns slimo, “mazās lietas” aizņem daudz enerģijas. Dakteri Klauni uzskata, ka ja var kaut nedaudz atvieglot vecāku dienu, viņiem paliks vairāk spēka galvenajam: kvalitatīvi pavadītam laikam ar bērnu.
Lai izmantotu šo piedāvājumu, “Washbox” aplikācijā jāievada akcijas kods – DRKLAUNS, kas nodrošinās bezmaksas kurjera izsaukšanu Rīgā un Rīgas reģionā, kā arī 20% atlaidi pakalpojuma izmantošanai.
Šī iniciatīva ir viens no veidiem, kā praktiski var palīdzēt ģimenēm tieši tad, kad viņām tas visvairāk nepieciešams.