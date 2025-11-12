Pazuda pēc došanās uz skolu: policija meklē Rusalinu Matuļeviču

Policija meklē bezvēsts pazudušo Rusalinu Matuļeviču.
Šodien 07:58
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2009. gadā dzimušo Rusalinu Matuļeviču.
Ar jaunieti pēdējo reizi saziņa bija 8. novembrī, kad viņa devās uz skolu, taču mājās vairs neatgriezās.
Pazīmes: augums ap 154 cm, melni mati līdz pleciem. Pazušanas brīdī meitene bija ģērbusies melnā jakā, gaišā džemperī, melnās biksēs un melnos sporta apavos.
Valsts policija aicina iedzīvotājus aplūkot jaunietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kuram ir zināma viņas atrašanās vieta vai cita noderīga informācija, zvanot pa tālruņa numuru 112.
