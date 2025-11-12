Vai zini, kā rīkoties valsts apdraudējuma gadījumā? Ādažos iespējams apmeklēt speciālas apmācības
13. novembrī plkst. 18.00 Ādažu sākumskolā notiks praktiskās apmācības iedzīvotājiem valsts apdraudējumu gadījumā.
Apmācības organizē nodibinājums “Jauniešu izcilības atbalsta fonds”.
Programmā:
Praktiskā evakuācija jeb kā saplānot un īstenot ģimenes evakuāciju. Jānis Sils, drošības un tuvcīņas instruktors, ar 25 gadu pieredzi Zemessardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrās, Biznesa augstskola “Turība” Organizācijas drošības programmas docētājs
- Evakuācijas plānošana un maršrutu izstrāde
- Rīcība krīzes situācijā un alternatīvie izdzīvošanas risinājumi
- Transportlīdzekļu izvēle, personīgo mantu pārvietošanas iespējas
- Kā noteikt drošos evakuācijas punktus, kā saņemt apgādi un palīdzību
Civilā aizsardzība jeb kā sagatavot savu dzīves vietu, lai samazinātu apdraudējuma riskus
Mārtiņš Melnis, SIA “Baltic Defence Group” valdes loceklis, darbības nepārtrauktības un krīzes vadības eksperts, Biznesa augstskola “Turība” Organizācijas drošības programmas docētājs
- Bunkuru veidi un to pielāgošana mājas apstākļiem
- Rīcība dzīvojošiem dzīvokļos
- Drošības nodrošināšana un bunkuru apgāde
- Rīcība apdraudējuma apstākļos
Medicīniskā palīdzība jeb kā es varu palīdzēt sev un līdzcilvēkiem valsts apdraudējuma gadījumā. Dāvis Urbāns, Dina Borovska, Laura Lāce-Glūzda, taktiskās palīdzības kaujas apstākļos (Tactical Combat Casualty Care) instruktori
- Veselības apdraudējumu veidi valsts krīzes apstākļos
- Traumu novērtēšana un rīcība
- Pirmā palīdzība militāra konflikta gadījumos: šoka pārvaldība, asins apturēšana, elpošanas nodrošināšana.