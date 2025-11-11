Bornes upīte Lielbornē, Salienas pagastā.
Šodien 15:10
Aicina piedalīties aptaujā par ūdeņu kvalitāti Latvijā
Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes Ģeogrāfijas nodaļas pētnieki aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju no 18 gadu vecuma piedalīties aptaujā par novērojumiem un zināšanām par ūdeņu kvalitāti Latvijā.
Aptauja tiek veikta starptautiska projekta CREATE ietvaros. Tās mērķis ir izprast sabiedrības zināšanas un novērojumus par ūdeņu kvalitāti Latvijā, kā arī uzzināt viedokļus par dažādiem risinājumiem stāvokļa uzlabošanai.