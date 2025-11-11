Aicina piedalīties aptaujā par ūdeņu kvalitāti Latvijā
foto: Ivars Soikāns / LETA
Bornes upīte Lielbornē, Salienas pagastā.
Aicina piedalīties aptaujā par ūdeņu kvalitāti Latvijā

Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes Ģeogrāfijas nodaļas pētnieki aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju no 18 gadu vecuma piedalīties aptaujā par novērojumiem un zināšanām par ūdeņu kvalitāti Latvijā.

Aptauja ir anonīma un tās aizpildīšana aizņems apmēram 10 minūtes. 

Aptauja tiek veikta starptautiska projekta CREATE ietvaros. Tās mērķis ir izprast sabiedrības zināšanas un novērojumus par ūdeņu kvalitāti Latvijā, kā arī uzzināt viedokļus par dažādiem risinājumiem stāvokļa uzlabošanai.

LatvijaLatvijas Universitāte

