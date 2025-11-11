"Tele2" valdes priekšsēdētājs Vancovičs atstājis amatu
Mobilo sakaru operatora SIA "Tele2" valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Valdis Vancovičs otrdien atstājis amatu, informē uzņēmums.
Savukārt no 2026. gada 1. janvāra "Tele2" izpilddirektora amatā darbu sāks uzņēmuma finanšu direktors Arnis Priedītis. Līdz tam Priedītis pildīs pagaidu izpilddirektora pienākumus.
Priedītis norāda, ka mērķis ir turpināt uzņēmuma izaugsmi, stiprināt "Tele2" līderpozīcijas un nodrošināt labāku pieredzi klientiem.
Viņš strādā "Tele2" 18 gadus.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka Vancovičs bija "Tele2" valdes priekšsēdētājs kopš 2010. gada.
Kompānijas valdē šobrīd strādā arī Aigars Evertovskis un Priedītis.
Jau ziņots, ka "Tele2" pagājušajā gadā strādāja ar 179,991 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 1,5% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 13,5% un bija 52,923 miljoni eiro.
"Tele2" reģistrēts 1995. gada novembrī, un tā pamatkapitāls ir 3,486 miljoni eiro. "Tele2" vienīgais īpašnieks ir Zviedrijas "Tele2 Sverige".