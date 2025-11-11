Rīgā tomēr neļaus pirotehnikas lietošanu Jāņos
Rīgā tomēr neatļaus pirotehnikas lietošanu Jāņos, liecina saistošo noteikumu projekts "Par laika ierobežojumu uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanai Rīgā", kurā veiktas izmaiņas.
Sākotnēji bija paredzēts, ka jaunie saistošie noteikumi aizliegs pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu ārpus telpām vasaras periodā no plkst. 23 līdz plkst. 7, bet pārējā periodā no plkst. 22 līdz 7.
Tāpat bija plānots noteikt, ka ierobežojumi neattieksies uz uguņošanas ierīču izmantošanu publiskajos pasākumos, kas ir saskaņoti ar pašvaldību, Jāņos no Līgo dienas plkst. 7 līdz Jāņu dienas plkst. 23, kā arī gadu mijā no no plkst. 0.00 līdz plkst. 1.
Pēc izmaiņu veikšanas saistošo noteikumu projektā vairs nav izņēmuma attiecībā uz Jāņiem un ir plānots noteikt, ka ierobežojumi neattieksies uz uguņošanas ierīču izmantošanu publiskajos pasākumos, kas ir saskaņoti ar pašvaldību un Jaungada dienā no plkst. 0.00 līdz 1.
Saistošie noteikumi jāpieņem Rīgas domes sēdē.
Kā ziņots, iepriekš aizliegums izmantot pirotehniku bija ietverts Sabiedriskās kārtības noteikumos. Kopš 2024. gadā stājās spēkā Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, Sabiedriskās kārtības noteikumi zaudējuši spēku.