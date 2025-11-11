Rīgas domes Mājokļu departamenta vadītājs Pelšs iecelts par Mārupes pašvaldības izpilddirektoru
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora pienākumu izpildītājs Edijs Pelšs iecelts par Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoru, liecina informācija Mārupes pašvaldības mājaslapā.
Pelšs piedalījies konkursā uz izpilddirektora amatu un tika atzīts par labāko kandidātu no 32 pretendentiem.
Pirmdien Mārupes novada domes ārkārtas sēdē, 12 deputātiem balsojot "par" un septiņiem "pret", Pelšs tika ievēlēts izpilddirektora amatā.
Uzrunā pēc ievēlēšanas Pelšs sacīja, ka viņš kā mārupietis ir ieinteresēts, lai Mārupes novads attīstītos, lai iedzīvotāji būtu apmierināti un lai iedzīvotāju vēlmes varētu salāgot ar komersantu vēlmēm.
Mārupes novada pašvaldība meklēja jaunu izpilddirektoru, jo iepriekšējā izpilddirektore nolēma šo amatu pamest. Bijusī izpilddirektore Agnese Jankuna tika pārcelta izpilddirektora vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos amatā.
Kā liecina arhīvs, Pelšs Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora pienākumu izpildītāja amatā sāka strādāt 2021. gada aprīlī.
Pelšs ieguvis bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā un maģistra grādu valsts pārvaldē. Kopš 2007. gada viņš ir strādājis dažādās Rīgas pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, piemēram, 2015. gada decembrī vadījis jaunizveidoto Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldi un nodrošinājis veiksmīgu šīs struktūrvienības darbu.
Pelšs ir bijis SIA "Rīgas dzemdību nams" valdes locekļa pienākumu izpildītājs, Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks un izpilddirektora pienākumu izpildītājs. Pelšs ir pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa komisijas priekšsēdētājs.