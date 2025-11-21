Bezvēsts pazudušais Jevgēnijs Vorobjovs ir atrasts sveiks un vesels
Kopš 9. novembra meklētais, 1962. gadā dzimušais Jevgēnijs Vorobjovs ir atrasts sveiks un vesels.
Sirmgalvis atrasts sestdien, 15. novembrī. Jau ziņots, ka vīrietis 9. novembrī devās no Jaunmārupes uz Jūrmalu pie radiniekiem, un pazuda bez vēsts. Pēdējo reizi viņš bija manīts Jūrmalā, Nometņu ielas apkārtnē. Viņam bija paredzēts ar autobusu doties no Kauguriem uz Rīgu, bet pēc tam uz Jaunmārupi, tomēr galamērķi vīrietis tā arī nesasniedza
“Pulksten 17.40 es ar viņu sazvanījos, viņš teica: “Es jau eju”. Es sapratu, ka viņš iet uz māju… Un, protams, es kādas 40 minūtes par to nedomāju. Tad sapratu, ka pēc laika viņam jābūt mājās, un sāku zvanīt, bet telefons laikam izlādējās,” raidījumam "Degpunktā" norādīja Jevgeņija māsa Tatjana. Viņa atklāj, ka ar savu vīru apbraukāja tuvāko apkaimi, taču no brāļa nav bijis ne miņas.
Tika pieļauts, ka senioram palicis slikti ar veselību, jo viņam ir cukura diabēts. “Tas laiks, ko mēs pazaudējam, ļoti, ļoti uztrauc,” norādīja biedrības "Gaismas stars" pārstāve.