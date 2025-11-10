Rotaļlietu apmaiņas namiņš Priekuļos noslēdz savu darbību.
Novadu ziņas
Šodien 12:41
Rotaļlietu apmaiņas namiņš Priekuļos noslēdz savu darbību
Priekuļu rotaļlietu apmaiņas namiņš, kas atradās Sporta birzītē aiz rotaļu laukuma, ir demontēts. Šāds lēmums pieņemts atkārtotu bojājumu un demolēšanas dēļ, informē Priekuļu apvienība.
Rotaļlietu apmaiņas namiņš tika uzstādīts 2021. gadā, lai bērni un ģimenes varētu apmainīties ar rotaļlietām, dot tām otru dzīvi un kopā vairot prieku. Priekuļu apvienība saka lielu paldies visiem, kas rūpējās par namiņu, ievēroja tā mērķi un godprātīgi dalījās rotaļlietās.
Namiņa konstrukcijas šobrīd nogādātas glabāšanā, un tiek domāts par to tālāko pielietojumu – iespējams, namiņš drīz atdzims jaunā vietā vai ar citu, tikpat iedvesmojošu uzdevumu.