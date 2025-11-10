Pirmdien visā valstī saglabāsies apmācies laiks
Pirmdien daudzviet Latvijā - īpaši Kurzemē un Vidzemē - gaidāms lietus, vēsta sinoptiķi.
Rīta pusē noverota dūmaka
Pirmdienas rītā Latvijā ir apmākušās debesis, daudzviet dūmaka un neliels lietus, liecina meteoroloģiskā informācija. Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa kvalitāte laba.
Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no +3,3 grādiem Dagdā līdz +8,8 grādiem Ainažos. Rīgā apmācies rīts, pūš dienvidu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu trīs metri sekundē, gaisa temperatūra +6 grādi.
Dienas laikā daudzviet līs
Arī dienas laikā daudzviet Latvijā - īpaši Kurzemē un Vidzemē - gaidāms lietus. Laiks saglabāsies pelēks - debesis klās bieza mākoņu sega un dažviet būs arī dūmaka. Pūšot lēnam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +4..+9 grādiem.
Rīgā gaidāma apmākusies diena, iespējams neliels lietus. Pūtīs neliels dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra būs +7 grādi. Latvijas tuvumā nav ne anticiklonu, ne ciklonu. Atmosfēras spiediens 1013-1016 hektopaskāli jūras līmenī.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +2,7 grādiem Dagdā līdz +10,2 grādiem Ventspilī. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 9. novembrī bija +26 grādi Grieķijā un +30 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -16 grādi Zviedrijas ziemeļu daļā.