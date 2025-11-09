"Manabalss.lv" nepietiek resursu papildu elektroniskās parakstīšanās veidu ieviešanai
Platforma "Manabalss.lv" ierobežoto resursu dēļ šobrīd neplāno ieviest papildu rīkus, lai elektroniski varētu parakstīties par iesniegtajām iniciatīvām, atzina "Manabalss.lv" galvenā redaktore Signe Valtiņa.
Šobrīd portāls elektroniski piedāvā parakstīties, izmantojot e-parakstu vai banku autorizācijas rīkus. Vienlaikus, ja elektroniski par kādu iniciatīvu vēlas parakstīties kāds ārvalstīs dzīvojošs Latvijas pilsonis, kuram nav ne Latvijas e-paraksta, ne Latvijas banku autorizācijas rīku, tas nav iespējams.
Tomēr Valtiņa atklāj, ka papildu parakstus iniciatīvām var vākt arī fiziski. Konkrētas formas fiziskajiem parakstiem nav - tos var vākt jebkurš. Pēc parakstu savākšanas par konkrēto iniciatīvu veidlapas ar cilvēku parakstiem un personas kodiem, kas jānorāda obligāti, var nosūtīt uz "Manabalss" e-pastu "sveiki@manabalss.lv". Pēc tam gan veidlapas, gan digitālie paraksti tiek nogādāti Saeimā. Tur, balstoties uz fiziskajā veidlapās norādītajiem personas kodiem, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē tiek pārbaudīta parakstu leģitimitāte.
"ManaBalss" projektu īsteno Sabiedrības līdzdalības fonds.