Rēzeknē 86 Valsts robežsardzes koledžas kadeti devuši zvērestu
Rēzeknē Valsts robežsardzes dibināšanas 106. gadadienai veltīto pasākumu laikā piektdien zvērestu devuši 86 Valsts robežsardzes koledžas (VRK) kadeti.
Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts uzsvēra, ka kadeti ir pārvarējuši pirmās grūtības un ir gatavi turpināt ceļu robežsarga dienestā. Viņš norādīja, ka šī diena simbolizē ne tikai svētkus, bet arī atbildības sākumu par Latvijas drošību. Ģenerālis novēlēja kadetiem sekmīgi pabeigt mācības VRK, lai drīzumā tiktos izlaidumā un turpmāk arī dienestā.
Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins akcentēja, ka robežsarga zvērests ir ne tikai juridiska norma, bet arī gadsimtiem kopta tradīcija, kas simbolizē uzticību Latvijai un gatavību to aizstāvēt.
Kadeti, kuri 6. oktobrī sāka mācības profesionālās tālākizglītības programmā "Robežapsardze", pēc svinīgā zvēresta turpinās apgūt zināšanas un prasmes, lai kļūtu par robežsargiem. Mācību laikā viņi pilnveidos fizisko sagatavotību, apgūs tiesību pamatus, robežkontroles un robežapsardzības iemaņas, kā arī gūs praktisku pieredzi dienestā.
Papilduzņemšana mācībām VRK un dienestam Valsts robežsardzē notiks no 5. janvāra līdz 13. februārim. Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 40 gadiem ar vidējo izglītību, labu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību varēs pieteikties klātienē Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs vai elektroniski, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojuma portāla "latvija.gov.lv" iespējas.
Valsts robežsardzes dibināšanas 106. gadadienai veltītie pasākumi
Piektdien, 7. novembrī, Rēzeknē norisinājās Valsts robežsardzes dibināšanas 106. gadadienai veltītie svinīgie pasākumi, kuros piedalījās arī Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.
Svētku dienas rīts sākās ar dievkalpojumu Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu katedrālē, tam sekoja 86 jauno kadetu zvērests un ziedu nolikšana pie pieminekļa “Vienoti Latvijai”, bet Latgales vēstniecībā GORS norisinājās svinīgais pasākums, kura laikā tika pasniegti Ministru prezidenta, Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes apbalvojumi Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas amatpersonām un sadarbības partneriem. Pasākumā apbalvojumus robežsargiem pasniedza arī Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienesta priekšnieks ģenerālis Rustamas Liubajevas.
Svinīgā pasākuma apmeklētājus ar skaistām dziesmā un krāšņajiem priekšnesumiem priecēja atjaunotais Valsts robežsardzes koris, Rēzeknes katoļu vidusskolas bērnu koris, Zemessardzes orķestra mūziķi, kā arī Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas tautu deju kolektīvs “Degsme”.