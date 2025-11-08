Notikusi pirmā tikšanās par dabas aizsardzības plāna izstrādi Beberbeķu dabas parkam
SIA “Ecosystem solutions Latvia” pēc Mārupes novada pašvaldības pasūtījuma un Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevuma ir uzsākusi dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas parkam “Beberbeķi”.
SIA “Ecosystem solutions Latvia” pēc Mārupes novada pašvaldības pasūtījuma un Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevuma ir uzsākusi dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas parkam “Beberbeķi”. Plāna mērķis ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas un reģiona attīstības intereses, nodrošinot dabas vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgu teritorijas izmantošanu. Plāna izstrāde balstās uz Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādāto darba uzdevumu, kā arī ņem vērā pašvaldības, konsultatīvās grupas un sabiedrības sniegtos priekšlikumus.
Kā ziņo Mārupes dome, 2025. gada 30. oktobrī notika pirmā sabiedrības informēšanas sanāksme, kurā pulcējās dabas jomas eksperti, pašvaldības un valsts iestāžu pārstāvji, iedzīvotāji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Sanāksmes laikā interesenti tika iepazīstināti ar dabas aizsardzības plāna izstrādes mērķiem, līdz šim īstenotajiem apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī tika aicināti izteikt priekšlikumus par teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas iespējām nākotnē.
Dabas parks “Beberbeķi” atrodas Mārupes novadā, tas izveidots 1977. gadā, un tā platība ir 268 hektāri. Kopš 2004. gada parks ir daļa no Eiropas aizsargājamo teritoriju tīkla “Natura 2000”. Tas izveidots, lai aizsargātu bioloģiski vērtīgus priežu mežus, kurus apsaimnieko SIA “Rīgas Meži”, un kalpo kā nozīmīga atpūtas teritorija Mārupes novada un Rīgas iedzīvotājiem. Parkā sastopami piecu veidu Eiropas nozīmes mežu biotopi un aizsargājamas sugas, tostarp melnā dzilna, mazais mušķērājs un ūdrs. Tā kā iepriekšējais aizsardzības plāns bija spēkā līdz 2013. gadam, šobrīd tiek izstrādāta jauna pieeja dabas vērtību saglabāšanai un teritorijas attīstībai.
Iedzīvotāji, organizācijas un citi interesenti aicināti iesniegt priekšlikumus par turpmāko dabas parka “Beberbeķi” attīstības vīziju līdz 2025. gada 20. novembrim. Papildu informācija pieejama tīmekļvietnē www.ecosoul.bio/lv.
Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Mārupes novada pašvaldības īstenotā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.3. pasākuma “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai” projekta “Dabas parka “Beberbeķi” dabas aizsardzības plāna izstrāde” (Nr. 2.2.3.3/2/24/A/008) ietvaros.