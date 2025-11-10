Pasākuma afiša.
Ķekavas Mākslas skola šogad svin 30 gadu jubileju
2025./2026. mācību gads Ķekavas Mākslas skolai ir īpašs – skola svin jubileju, atzīmējot krāsainus mākslas izglītības un spilgtas radošās izaugsmes 30 gadus.
2025. gada 21. novembrī Ķekavas mākslas skolā gaidīs ikvienu absolventu, lai kopā atzīmētu mūsu skolas sasniegumus un dalītos atmiņās par pavadīto laiku mācību iestādē. Svinīgais pasākums plkst. 18.00 sniegs iespēju piedalīties oficiālajā ceremonijā, kurā tiks godināti absolventi un atzīmēti viņu panākumi mākslas jomā. Vakara saviesīgā daļa – skolas absolventu un darbinieku salidojums plkst. 20.00 Ķekavas Kultūras nama zālē – būs lieliska iespēja atkal satikties ar bijušajiem klasesbiedriem un skolotājiem, dalīties pieredzē un baudīt kopīgu vakaru draudzīgā atmosfērā.