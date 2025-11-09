“Ķekavas pagasta kultūras centru” turpmāk vadīs Ēriks Laime-Babris
6. novembra Ķekavas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas pagasta kultūras centrs” direktoru iecelt Ēriku Laimi-Babri, vēsta novada dome.
Ēriks Laime-Babris darbu uzsāks šī gada 10. novembrī.
No 2025. gada 2025. gada 19. septembra līdz 5. oktobrim Ķekavas novada pašvaldība rīkoja konkursu Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas pagasta kultūras centrs” direktora amata vietai. Kopumā tika saņemti piecpadsmit pieteikumi. Konkurss norisinājās divās kārtās. Pirmajā kārtā tika izvērtēti kandidātu iesūtītie pieteikumi, t.sk. kultūras centra attīstības vīzija, no kuriem pieci kandidāti ar lielāko vērtējumu tika aicināti uz otro kārtu – klātienes intervijām ar konkursa atlases komisiju. Apkopojot I un II kārtas rezultātus, konkursa atlases komisija lēma uz Ķekavas novada domes sēdi apstiprināšanai Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas pagasta kultūras centrs” direktora amatā virzīt pretendentu ar vislielāko iegūto punktu skaitu – Ēriku Laimi-Babri.
Ē. Laime Babris kopš 2019. strādā Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē kā kultūras darba vadītājs, kā arī ir Latvijas Nacionālā kultūras centra konsultatīvās padomes loceklis, Latvijas Kultūras centru asociācijas valdes loceklis un lektors LKA Latvijas Kultūras koledžā. Viņam ir profesionālā bakalaura diploms uzņēmējdarbības vadībā, kā arī augstākā izglītība kultūras menedžmentā ar specializāciju svētku režijā.
Ē. Laime-Babris uzskata, ka “Ķekavas pagasta kultūras centrs” jāveido par vietu, kur mirkļi kļūst par notikumiem. Kultūras centra galvenais uzdevums ir rūpes par kultūras daudzveidību, ko var nodrošināt, sadarbojoties ar vietējo apkaimju iedzīvotājiem. Viņa vīzija ir attīstīt amatiermākslas kustību un veicināt iedzīvotāju iesaisti tā norisēs, kā arī atpazīstama un mūsdienīga iestādes tēla veidošana, savukārt viens no mērķiem – aktīvs darbs pie profesionāla un motivēta kolektīva pilnveides.